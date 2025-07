Bitterer Verlust: Towers vermelden zwei bedeutsame Abgänge

Die Würzburg Baskets haben die beiden US-Amerikaner Brae Ivey (28) und Johnathan Stove (29) vom Liga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg verpflichtet. Das gaben die Würzburger am Freitag bekannt. Spielmacher Ivey und Shooting Guard Stove, in der Vorsaison in der Basketball Bundesliga (BBL) und im EuroCup Topscorer der Hamburger, unterschrieben bei den Unterfranken jeweils einen Einjahresvertrag.

„Brae Ivey hat einige andere Angebote abgelehnt und sich dafür entschieden, zu uns zu kommen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, einen Spieler seines Kalibers zu verpflichten“, sagte Baskets-Sportdirektor Kresimir Loncar: „Johnathan Stove haben wir bei seinen beiden Stationen in Weißenfels und Hamburg immer verfolgt. Er kennt die Liga und will bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“ Für die Towers sind die Abgänge der beiden Leistungsträger ein herber, wenn auch zu erwartender Verlust. Ivey war mit durchschnittlich 15,7 Punkten in der Bundesliga bester Scorer der Hamburger, Stove mit 14,1 Punkten im Europapokal am erfolgreichsten.

„Beide haben in der vergangenen Saison eindrucksvoll ihre Stärken unter Beweis gestellt. Wir hätten beide sehr gern gehalten – aber ihre Leistungen haben das finanziell schlicht unmöglich gemacht“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby einer Vereinsmitteilung zufolge. „Ich schaue aber nicht nur mit einem weinenden Auge auf die Situation. Denn es ist gleichzeitig ein erneuter Beweis für die sehr guten Möglichkeiten, die Spieler hier in Hamburg vorfinden.“ (sid/Hen)