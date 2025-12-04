mopo plus logo
Louis Olinde jubelt bei einem Länderspiel mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Nationalspieler Louis Olinde wurde mit Bamberg und Berlin Meister. Jetzt spielt er in Spanien. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH

paid„Doof anzuschauen“ – aber dieser Hamburger will die Towers-Krise verlängern

Auf diesen Freitag hat sich Louis Olinde schon lange gefreut. „Schon in der Bundesliga waren Spiele gegen Hamburg ein Highlight für mich“, sagt der 27-Jährige: „Jetzt ist es noch mal extra besonders.“ Nach neun Jahren in der Bundesliga für Bamberg und Berlin wechselte Olinde im Sommer zum katalanischen Spitzenklub Baxi Manresa – und der empfängt am Freitag die Towers im Eurocup.

