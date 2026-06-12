Der US-Amerikaner Devon Daniels sollte nur ein halbes Jahr sein Können in Hamburg zeigen. Er zieht weiter. Routinier Sid-Marlon Theis verstärt derweil die Wilhelmsburger.

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg verliert seinen Topscorer. Der US-Amerikaner Devon Daniels verlässt nach etwas mehr als einem halben Jahr den Tabellen-14. der abgelaufenen Saison und spielt künftig für den puerto-ricanischen Klub Atléticos de San Germán, teilten die Towers mit.

Daniels war im vergangenen November nach Hamburg gekommen. Der 27 Jahre alte Guard absolvierte 39 Spiele für die Towers in der Bundesliga und im EuroCup. Im Schnitt kam er auf 17,1 Punkte, 3,6 Rebounds und 2,5 Assists.

Erfahrener Theis verstärkt die Hamburger unter dem Korb

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Einen Tag zuvor hatte der Klub Sid-Marlon Theis als Forward verpflichtet. Der in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg geborene 33-Jährige hatte in den vergangenen Saison für den Liga-Konkurrenten Rostock Seawolves gespielt, war dort auch Kapitän.

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In Hamburg erhält er einen Einjahresvertrag. „Sid kennt die Liga, er kennt uns und vielleicht am wichtigsten: Er kennt sich selbst. Er ist ein absolut professioneller Spieler mit einem hohen Anspruch an sich und sein Team. Mit seiner Ruhe und Erfahrung wird er unserem neuen Team Sicherheit geben. Ich freue mich sehr, dass wir – nach einigen Jahren des Kontakts – jetzt zusammenarbeiten können“, sagte Trainer Benka Barloschky zur Theis-Verpflichtung. (dpa/sil)