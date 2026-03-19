Diagnose da: Towers müssen wochenlang auf einen Routinier verzichten

Das 92:101 in Trier hat die vagen Hoffnungen der Veolia Towers Hamburg auf Platz zehn und damit eine Playin-Teilnahme gedämpft. Schwerer noch wiegt der Ausfall von Routinier Martin Breunig, der bei den Gladiators verletzt vom Parkett musste. Am Sonntag kommt es bereits zum Rückspiel.

Der 88. Korb für die Türme war sein schmerzhaftester: Breunig erhielt ein Zuspiel von Devon Daniels, zog von links unter den Korb, drehte sich um Gegenspieler Marco Hollersbacher, versenkte den Ball zum 16:13 – und hielt sich danach den linken Oberschenkel.

Towers-Hoffnung Breunig verletzte sich wieder im März

Nichts ging mehr für den 34-jährigen Center, der seit seiner Ankunft im November maßgeblich zum Aufschwung beigetragen hat. Der März ist ein schlechter Monat für den gebürtigen Leverkusener. Vor einem Jahr, damals in Diensten von Weißenfels, musste er wegen einer hartnäckigen Fingerverletzung unters Messer und fiel bis Saisonende aus. Im März 2022 brach er sich für Oldenburg in Bayreuth den Schienbeinkopf.

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Kurioserweise heißt der nächste Gegner der Towers wieder Trier. Eigentlich sollte das Spiel im Januar stattfinden, doch Schneemassen auf dem Dach der Inselpark-Arena führten zur sicherheitsbedingten Absage. So kommt es nun zur Blitz-Revanche für die Wilhelmsburger.

„Das Spiel vom Mittwoch wird frisch in unseren Köpfen sein“, versprach Kenneth Ogbe. Zwei Schwächephasen am Ende des zweiten und zu Beginn des letzten Viertels raubten seinem Team die Siegchance. „Wir wissen, was wir besser machen müssen“, beteuerte Ogbe und gab eine stärkere 1:1-Verteidigung und mehr Defensiv-Rebounds als Ziele aus.

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Dafür war zu einem guten Teil Breunig zuständig, der sich 47 Defensiv-Rebounds schnappte – auf mehr kommen nur der zurzeit verletzte Zacharie Perrin (70) und Zsombor Maronka (48). Zusammen mit Ogbe ist Breunig für die kommende Saison als „Grundgerüst unseres Teams“ (Sportchef Marvin Willoughby) vorgesehen. Wann er zu seinem 89. Korb für die Towers ansetzen kann, ist noch offen: Am Donnerstag bestätigte eine MRT-Untersuchung eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel. Die Ausfallzeit wird auf „mehrere Wochen“ beziffert.