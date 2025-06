Der nächste Neue! Hamburg Towers haben ihren Spielmacher gefunden

Die Veolia Towers Hamburg haben ihren nächsten Neuzugang für die neue Saison verkündet: Der US-Amerikaner Leonard „L.J.“ Thorpe Jr. kommt aus Litauen, unterschreibt in Hamburg einen Vertrag bis 2027 und soll die Lücke auf der Spielmacher-Position schließen. Nach der Verpflichtung von Carlos Stewart Jr. Ende Mai ist es der zweite Neuzugang der Wilhelmsburger.

L.J. Thorpe kommt vom litauischen Klub Juventus Utena, bei dem er ein Jahr verbrachte und die Champions-League-Qualifikation nur knapp verpasste, und möchte an der Elbe den nächsten Karriereschritt wagen. Der 1,96-Mann soll in der neuen Saison als neuer Spielmacher die Hamburger lenken. Neben seinen Fähigkeiten als Guard-Spieler haben die Towers den 26-Jährigen aber auch wegen seiner Defensiv-Qualitäten verpflichtet.

„Mit seiner Größe und Physis passt L.J. sehr gut in das Spielkonzept“

„Wir sind überzeugt, dass er aber nicht nur im Angriff, sondern auch am defensiven Ende wichtige Impulse für unser Spiel setzen kann. Er ist für seine Position ein sehr guter Rebounder, was uns helfen kann, ein möglichst hohes Tempo zu gehen“, saggte Geschäftsführer Marvin Willoughby. Auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Head Coach Benka Barloschky sieht Willoughby den neuen Mann als eine perfekte Ergänzung für die Hamburger. „Mit seiner Größe und Physis passt L.J. sehr gut in das Spielkonzept von Benka.“

Barloschky selbst schätzt den 26-Jährigen vor allem wegen seiner kreativen Fähigkeiten. „L.J. ist mir letzte Saison aufgrund seiner Kombination aus Skill und Physis aufgefallen. Ich habe seine Spielzeit verfolgt und glaube, dass er bereit ist für den nächsten Schritt in seiner Karriere. Er ist ein Spieler, der das Spielfeld sieht und sich schnell vom Ball trennt, gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, mit dem Ball in die Zone zu kommen“, so der Coach.

Thorpe spielte fünf Jahre lang College-Basketball

L.J. Thorpe verbrachte fünf Jahre an der University of North Carolina Asheville, ehe er den Schritt wagte und nach Finnland wechselte. Nach einem Jahr ging es für den US-Amerikaner nach Litauen, wo er sich als Topscorer einen Namen machte und die Aufmerksamkeit der Towers auf sich zog. (vb)