„Dagegen entschieden“: Hamburg Towers trennen sich von US-Profi

Nach einem Jahr in Diensten des Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg wird Jordan Barnett die Hansestadt wieder verlassen. Wie der Klub mitteilte, hätten sich beide Seiten darauf geeinigt, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Der neue Verein des 29 Jährigen ist bisher nicht bekannt.

„Da alle Puzzleteile im Team zusammenpassen müssen, haben wir uns gegen eine Weiterverpflichtung von Jordan entschieden“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Für die Towers bestritt der US-Forward in der vergangenen Saison sämtliche 51 Pflichtspiele. In der Bundesliga erzielte Barnett pro Partie im Schnitt elf Punkte und kam auf 4,8 Rebounds.

Verein und Spieler verbleiben im Guten

Von den Wilhelmsburgern heißt es: „Die Veolia Towers bedanken sich bei Jordan Barnett für seinen Einsatz, seine Energie und seinen Teamgeist – und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, sowohl sportlich als auch persönlich.“

Das erste Spiel der Türme findet in der ersten Runde des BBL-Pokals am 23./24. September statt (noch nicht final terminiert). Gegner dort sind die Bamberg Baskets, welche in der vergangenen Spielzeit die sportlich schlechteste Saison seit 30 Jahren hatten.

(mit Material der dpa)