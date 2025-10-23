Die 88:97-Pleite im Eurocup beim litauischen Klub Neptunas Klaipeda war die neunte Niederlage im neunten Pflichtspiel der Saison. Die Veolia Towers Hamburg stecken tief in der sportlichen Krise – doch diese rückt angesichts des Schicksals von Nachwuchs-Basketballer Dean (10) weit in den Hintergrund.

Dean kämpft um sein Leben. Das junge Vereinsmitglied mit den Towers fest im Herzen ist zum zweiten Mal an Krebs erkrankt. Bei ihm wurde ein Burkitt-Lymphom, eine sehr aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs, diagnostiziert. Nur noch eine Stammzellenspende kann den Zehnjährigen retten. Doch es fehlt ein passender Spender. Und deshalb starten die Türme anlässlich ihrer Heimspiele am 28. Oktober (im Eurocup gegen U-BT Cluj-Napoca aus Rumänien) und am 1. November (in der Liga gegen Bamberg) eine Typisierungsaktion in Wilhelmsburg.

Hamburg Towers suchen Stammzellenspender für Dean

Geschäftsführer Marvin Willoughby: „Als wir von Deans zweiter schwerer Erkrankung erfahren haben, war für uns sofort klar, dass wir helfen werden. Es ist ganz einfach, Dean und auch andere Betroffene bei der Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender zu unterstützen.“ ​​​​​​

Teamwork! Bei den kommenden Heimspielen der Hamburg Towers können sich die Zuschauer als potenzielle Spender registrieren. WITTERS Teamwork! Bei den kommenden Heimspielen der Hamburg Towers können sich die Zuschauer als potenzielle Spender registrieren.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich entweder vor Ort registrieren oder unter www.dkms.de/dean ein Registrierungsset bestellen. Mit Wattestäbchen werden Wangenabstriche durchgeführt und an die DKMS geschickt. Im Labor werden dann die Gewebemerkmale bestimmt.

Willoughby: „Wir hoffen sehr, dass wir möglichst viele Menschen zu einer Registrierung bewegen können und sich über diesen oder einen anderen Weg ein passender Spender für Dean und andere Betroffene finden lässt.“