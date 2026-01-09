„Sicherheit geht vor“: Bundesliga-Spiel der Hamburg Towers abgesagt

Das Duell der Veolia Towers Hamburg mit den Gladiators Trier in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist aufgrund der aktuellen Wetterlage abgesagt worden. Wie die Hamburger am Donnerstagabend mitteilten, kann das für Samstag geplante Spiel in der Inselpark Arena nicht stattfinden und wird auf einen unbestimmten Termin verschoben. Die Halle auf der Elbinsel soll mindestens bis Dienstag vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast gesperrt bleiben.

„Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal hat oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird“, hieß es in der Mitteilung. Alle für die Partie gekauften Tickets behalten laut Towers, die nach eigenen Angaben am Donnerstagabend von den Eigentümern der Multifunktionsarena über die Sperrung informiert worden waren, vorbehaltlich der Klärung eines Nachholtermins ihre Gültigkeit. Von weiteren Nachfragen solle zunächst abgesehen werden.

Neben dem Towers-Spiel: Auch Fußball-Bundesliga-Spiele gefährdet

Auch in der Fußball-Bundesliga besteht die Gefahr, dass noch Spiele abgesagt werden. „Die DFL ist alarmiert. Aktuell finden aber alle Spiele statt“, sagte ein Sprecher der DFL noch am Donnerstag. Speziell die Partien im Nord-Osten Deutschlands zwischen St. Pauli und RB Leipzig, Werder Bremen und Hoffenheim sowie Union Berlin und Mainz werden genau beobachtet. Das Spiel des HSV in Freiburg scheint hingegen nicht in Gefahr zu sein.

St. Pauli-Coach Alexander Blessin hofft, dass die Partie gegen Leipzig stattfinden kann. „Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet. Wir wollen spielen! Und bereiten uns dementsprechend vor. Darauf ist alles fokussiert. Es gibt keinen Plan B.“

„Das Wetter können wir nicht verändern. Aber wir werden eine gute Lösung finden und am Samstag um 15.30 Uhr in Freiburg auf dem Platz stehen“, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin am Donnerstag optimistisch. Man wolle nach wie vor, wie geplant, am Freitag mit dem Flugzeug nach Basel fliegen und dann Richtung Breisgau reisen. Im Falle der Einstellung des Flugverkehrs wollen die Norddeutschen mit Bus oder Bahn anreisen. (sid/lam)