„Akzeptiere, dass ich versagt habe“: Towers-Boss zieht hartes Zwischenfazit

Es scheint, als sei die Wende für die Veolia Towers Hamburg geschafft. Vier Siege in Folge nach der bitteren 24-Niederlagen-Serie aus dem letzten Jahr. Am Freitag blickten Coach Benka Barloschky und Geschäftsführer Marvin Willoughby auf die erste Saisonhälfte zurück. Trotz des positiven Aufwärtstrends bremsten sie die Euphorie deutlich – speziell Willoughby zeigte sich sehr selbstkritisch.

Es war für die Towers eine historisch schlechte Serie: Am 20. April 2025 gewannen die Türme – ausgerechnet gegen die starken Bayern – es folgten wettbewerbsübergreifend 24 Niederlagen in Folge. Ende November wurde dann der Neustart ausgerufen: Zwei Spieler aus dem Kader gestrichen, zwei neue Hoffnungsträger verpflichtet – namentlich Martin Breunig sowie Devon Daniels. Wenig später kam mit Ross Williams der nächste vielversprechende Neuzugang nach Wilhelmsburg.

Willoughby: „Harten Zeiten sind noch nicht vorbei“

Kurz darauf, am 14. Dezember, die Erlösung: 99:80-Sieg gegen Alba Berlin – aufatmen. Es folgten zwar erneut einige Niederlagen, doch dieses Mal stimmte über große Strecken die Leistung, Grund zur Hoffnung. Und diese sollte sich auch bewahrheiten. Zuletzt gewannen die Towers vier Spiele in Serie, stehen mittlerweile mit vier Saisonsiegen in der Bundesliga auf Platz 16 – und das mit drei Spielen weniger auf dem Konto als die Konkurrenz.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grund zum Ausruhen und Feiern? Nicht, wenn es nach Barloschky und Willoughby geht. Der Geschäftsführer sprach von einem „Prozess“, in dem man sich nach wie vor befinde. „Die Siege waren das Ergebnis von kontinuierlicher Arbeit.“ Barloschky fügte hinzu: „Das ist nicht einfach so da, das muss jeden Tag bearbeitet werden.“

Trotz des positiven Trends seien „die harten Zeiten noch nicht vorbei“, wie Willoughby verdeutlichte. „Wir sind mitten im Abstiegskampf. Benka und sein Staff müssen weiter überragende Arbeit leisten, damit wir nächstes Jahr in der Bundesliga sind.“

Towers-Coach: „Gewinnen ist das Heilmittel Nummer eins“

Das „Bananen-Prinzip“, Spieler zu verpflichten, die noch reifen müssen, scheint sich mittlerweile ausgezahlt zu haben. Dennoch blickte der Geschäftsführer selbstkritisch auf seine „offensichtlich nicht gerechtfertigt riskanten“ Entscheidungen. „Das ist mein Fehler, dafür übernimmt niemand anderes die Verantwortung. Ich akzeptiere auch, dass ich da versagt habe. Trotzdem war daran nicht alles falsch. Da ist eine Idee hinter, dass wir Spieler entwickeln.“ Auch Barloschky sprach den Türmen die Rolle als „Ausbildungsverein“ zu, das gehöre zu ihrer „DNA“.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Erleichterung nach dem steinigen Start in die Saison war Barloschky dennoch anzumerken. „Gewinnen ist das Heilmittel Nummer eins“, schätzte er die aktuell entspanntere mentale Situation ein. „Wenn wir unseren besten Basketball spielen, können wir jeden schlagen. Egal, wer da kommt“, blickte er optimistisch auf die zweite Saisonhälfte. Besonders wichtig sei ihm dabei das Vertrauen des Teams in sich selbst und untereinander. „Das ist aktuell unser größtes Gut. Wir haben uns zusammen da herausgearbeitet, das ist der einzige Weg.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Jeden Tag wache ich auf“: NBA-Star entsetzt von tödlichen ICE-Einsätzen

Mit einer gesunden Mischung aus Selbstvertrauen und emotionaler Zurückhaltung wollen die Towers am Samstag gegen die Niners Chemnitz einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. „Wir vertrauen gerade selbst darauf, dass unser bester Basketball gut genug ist, um auch Chemnitz zu schlagen“, schätzte Barloschky optimistisch ein.