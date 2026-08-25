Beim FC Bayern stehen Max Eberl und Jan-Christian Dreesen vor neuen Verträgen bis 2029. Noch vor drei Monaten gab es Zweifel an Eberl – jetzt lobt ihn Uli Hoeneß.

Der Aufsichtsrat entscheidet über eine mögliche Vertragsverlängerung von Sportvorstand Max Eberl. picture alliance / Pressefoto Ulmer | Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

Max Eberl wirkte ziemlich entspannt. Im Dortmunder Fußballstadion grinste der Sportvorstand des FC Bayern in die Fernsehkamera und antwortete auf die Frage nach seinem neuen Vertrag vielsagend: „Warten wir ab.“

Schon an diesem Dienstag könnte Klarheit herrschen. Dann tagt der neunköpfige Aufsichtsrat des FC Bayern um Boss Herbert Hainer. Mit dabei sind auch die weiterhin sehr einflussreichen Bayern-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Eberl und Dreesen sollen bis 2029 verlängern

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Alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass bei der turnusmäßigen Sitzung auch über die Zukunft von Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen entschieden wird.

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Der 52-jährige Eberl und der 58-jährige Dreesen stehen vor vorzeitigen Vertragsverlängerungen bis Mitte 2029. Gerade bei Eberl war das lange alles andere als ein geräuschloser Selbstläufer.

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„Es wäre meine erste Verlängerung beim FC Bayern“, sagte Eberl. Nach etwas mehr als zwei turbulenten Jahren in München klang dabei auch ein gewisser Stolz durch.

„Ich habe immer gesagt, dass ich einen guten Job machen möchte, eine Mannschaft zu bauen, die erfolgreich ist. Und dann hoffe ich, dass es weitergehen kann“, sagte Eberl. Und fügte hinzu: „Wenn man zufrieden ist, wird man auf mich zukommen.“

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Von Präsident Hainer soll Eberl bereits bei der jüngsten Asienreise der Bayern positive Signale erhalten haben.

Bei Max Eberl drehte sich die Stimmung schnell

Wie rasend schnell sich Bilder und Stimmungen im Profi-Fußball verändern können, zeigt Eberls jüngste Vergangenheit.

Am Samstag starteten die Bayern beim Erzrivalen Borussia Dortmund mit einem 2:1 und dem Gewinn des Supercups in die neue Saison. Die soll nach der zurückliegenden Double-Spielzeit noch erfolgreicher werden.

Nur drei Monate zuvor sah die Lage ganz anders aus. Nach dem DFB-Pokalsieg der Bayern stand Eberl an einem Samstagabend in den Katakomben des Berliner Olympiastadions und musste sich von einem Reporter sogar fragen lassen, ob nach kritischen Aussagen von Hoeneß eine „Blitz-Trennung“ möglich sei.

Hoeneß sprach öffentlich von Zweifeln an Eberl

Ausgerechnet am Tag des Pokalfinals hatte der „Spiegel“ Aussagen von Hoeneß veröffentlicht. Der Ehrenpräsident bezifferte die damalige Tendenz für eine Vertragsverlängerung mit Eberl lediglich mit „60 zu 40“.

Dazu sagte Hoeneß: „Da sind noch Zweifel.“

Eberl zeigte sich damals nicht nur vom Zeitpunkt der Aussagen irritiert. „Ich muss mit Szenarien leben, die mir auferlegt werden“, sagte er.

Auf die Möglichkeit, dass der Aufsichtsrat einer Fortsetzung seiner Arbeit über das derzeitige Vertragsende im Sommer 2027 hinaus nicht zustimmen könnte, reagierte Eberl gelassen.

„Mein Leben wird weitergehen. Ich mache meine Arbeit mit sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Freude. Und wenn man mich lässt, dann bin ich auch bereit, sie weiterzumachen.“

Max Eberl braucht ein „dickes Fell“

„Mein Fell ist dick geworden“, sagte Eberl damals knapp über seine Zeit beim FC Bayern.

Am 1. März 2024 hatte er den Posten des Sportvorstandes in München übernommen – in einer sportlich schwierigen Phase. Leicht hatte es Eberl seitdem nicht. Kritik wurde zum ständigen Begleiter.

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass Eberl es sich nicht immer leicht macht. Er neigt zu Alleingängen. Bei Borussia Mönchengladbach war er einst derjenige, der nahezu alles entschied.

Beim FC Bayern dagegen treffen zahlreiche Alphatiere aufeinander. Eberl arbeitet dort in einem besonderen Spannungsfeld. Unter der ständigen Beobachtung und Bewertung der früheren Macher Hoeneß und Rummenigge braucht ein Sportchef Rückgrat und Mut – und vor allem Ergebnisse.

Kompany, Olise und Díaz als Eberls Erfolge

In der Summe hat Eberl in etwas mehr als zwei Jahren geliefert.

Trainer Vincent Kompany, der im Sommer 2024 vermeintlich erst die x-te Wahl der Münchner gewesen war, erwies sich als Glücksgriff. Auch die Flügelstürmer Michael Olise und Luis Díaz wurden zu Volltreffern auf dem Transfermarkt.

Gleichzeitig gab es intern auch Kritik. Die teuren Vertragsverlängerungen mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich sorgten für Stimmen, Eberl neige dazu, zu viel Geld auszugeben.

Hoeneß lobt „perfekte Transferperiode“

Inzwischen hat Eberl offenbar auch Hoeneß überzeugt. Mit den beiden 50-Millionen-Euro-Transfers von Nationalspieler Nathaniel Brown und dem marokkanischen WM-Star Ismael Saibari sammelte der Sportvorstand zusätzliche Pluspunkte.

Hoeneß bescheinigte Eberl eine „perfekte Transferperiode“. Von den früheren Zweifeln scheint nichts mehr übrig zu sein.

Die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Vertrag des Sportvorstandes beziffert Hoeneß inzwischen auf „100 Prozent“. Eberl soll mindestens bis 2029 weitermachen.

So lange läuft auch der Vertrag von Erfolgstrainer Kompany. Eberl arbeitet mit dem Coach eng und wirkungsvoll zusammen.

Zurücklehnen kann sich der Sportvorstand beim FC Bayern trotzdem nicht. „Die Arbeit geht immer weiter, immer weiter, immer weiter“, sagte Eberl am Wochenende über die Schlagzahl beim ruhelosen deutschen Rekordmeister.

Nächster großer Vertrag mit Harry Kane

Die nächste wichtige Aufgabe wartet bereits. Der FC Bayern will den Vertrag mit Torjäger Harry Kane verlängern – und das dürfte erneut kostspielig werden.

Die ersten Gespräche laufen bereits. „Die Gespräche haben angefangen“, berichtete Eberl am Rande des Supercups.

Sein Ziel ist klar: „Jetzt gucken wir, dass wir es hinkriegen.“ (dpa/mp)