St. Pauli-Paderborn 0:2: Serie gerissen! Ungenaue Kiezkicker unterliegen verdient

Nach sechs Spielen ohne Niederlage ist die Serie gerissen. Gegen Paderborn blieb St. Pauli vorne zu ungenau, patzte hinten zweimal – und gab damit alle Punkte her.

Die letzte Niederlage am Millerntor war schon länger her. Ende Januar siegte Bochum mit 3:2 – danach blieben die Punkte stets bei St. Pauli. Ein Eigentor von James Lawrence (6.) und einen Kopfball-Aufsetzer von Sebastian Schonlau (69.) später steht der Zähler wieder auf Null.

Erst nach mehr als einer halben Stunde kam St. Pauli langsam ins Spiel und zeigte Präsenz vor dem Tor der Gäste. SCP-Keeper Zingerle musste sich zwar einige Male lang machen – doch wirklich gefährlich wurden die Kiezkicker über das gesamte Spiel hinweg nie.

Gegen gut verteidigende Paderborner fanden die Jungs von Timo Schultz wenig Räume, um an die guten Spiele aus den Vorwochen anzuknüpfen. Die Gäste verlegten sich maßgeblich auf schnelle Umschaltsituationen und kamen über Konter immer wieder zu guten Möglichkeiten. Immerhin: Die Moral stimmte, St. Pauli zeigte sich vor allem in der zweiten Halbzeit gewillt, das Spiel noch zu drehen.

Am Ende nimmt Paderborn verdient alle drei Punkte mit, liegt jetzt mit 34 Zählern auf Platz neun. St. Pauli rutschte auf Platz elf ab, der Vorsprung auf die Abstiegsränge bleibt bei neun Punkten.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+4 Min Paderborn hat überhaupt keine Eile mehr, den Freistoß auszuführen. Schiri Schröder hat ein Einsehen – und pfeift ab! St. Pauli unterliegt Paderborn mit 0:2.

90.+3 Min Gelbe Karte für Ohlsson, der Vasiliadis zu Boden bringt.

90.+1 Min. Robert Schröder gibt drei Minuten Nachspielzeit.

90. Min Prince Owusu kann alles dingfest machen. Der Paderborner läuft frei aufs Tor zu, muss hier das 3:0 machen – verdribbelt sich dann aber. Owusu bekommt dann noch eine zweite Chance – und verstolpert wieder! Legt der Stürmer quer auf den mitgelaufenen Michel, wäre der Sieg wohl endgültig klar. Dafür könnte es noch einen kleinen Rüffel geben.

89. Min Für die letzten Sekunden darf Igor Matanovic mitspielen. Dafür hat Daniel-Kofi Kyereh etwas früher Feierabend.

87. Min Währenddessen hat sich Sebastian Vasiliadis nach einem Foul gegen Afeez Aremu die Gelbe Karte abgeholt.

86. Min Das ist auch jetzt wieder zu sehen. St. Pauli hält den Ball gut am Paderborner Strafraum, erobert die Kugel mehrere Male zurück. Nur zu einer guten Schussposition will es einfach nicht reichen, Paderborn verteidigt zu stabil.

84. Min St. Pauli wehrt sich durchaus gegen den Rückstand. 17 Schüsse sind für die Kiezkicker schon verzeichnet. Problematisch ist die Qualität: Nur drei Abschlüsse gingen aufs Tor, satte 14 verfehlten das Ziel dagegen.

81. Min Steffen Baumgart nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr. Svante Ingelsson und Prince Owusu ersetzen Christopher Antwi-Adjei und Chris Führich.

80. Min Wenige Szenen später bekommt Kyereh an der Mittellinie aus kürzester Distanz einen Ball von Antwi-Adjei mit voller Wucht an den Kopf. Der 25-Jährige muss behandelt werden, kann aber wohl weitermachen.

77. Min Daniel-Kofi Kyereh versucht’s mit einer akrobatischen Fallrückzieher-Einlage. Das gibt zwar gute Haltungsnoten – aufs Tor kommt der Ball allerdings nicht.

75. Min Die Schlussviertelstunde soll stürmisch werden: Timo Schultz nimmt Paqarada und Benatelli raus, dafür sind nun Makienok und Daschner im Spiel.

71. Min Timo Schultz reagiert mit einem offensiven Wechsel. Max Dittgen ersetzt jetzt Rodrigo Zalazar.

69. Min Tor für Paderborn! Kapitän Sebastian Schonlau ist der Torschütze, ein dicker Anteil geht aber auch an Dejan Stojanovic. Der Keeper der Kiezkicker kann Schonlaus Kopfball nach einer Ecke nicht festhalten: Nachdem das Spielgerät noch einmal auftupft, greift der Österreicher daneben – und faustet den Ball quasi selbst zum 2:0 für Paderborn hinter die Linie.

67. Min Zweiter Wechsel bei den Gästen: Stürmer Srbeny hat Feierabend, für ihn bringt Steffen Baumgart den defensiven Mittelfeldspieler Thalhammer.

65. Min Die Chancen für St. Pauli häufen sich. Einen guten Ball von Zalazar nimmt Burgstaller im Strafraum mit, legt die Kugel dann weiter auf Benatelli. Doch der Mittelfeldmann grätscht aus kurzer Distanz über den Kasten.

63. Min Über die linke Seite stößt St. Pauli nach vorne, bekommt viel Platz. Die Flanke von Paqarada geht über Burgstaller zu Kyereh, der legt ab auf Ohlsson – aber der Schwede kommt nicht mehr an den Ball!

61. Min Zalazar steckt durch auf Benatelli auf der rechten Seite. Das Zuspiel ist allerdings etwas zu ungenau, doch Benatelli bleibt in Ballbesitz, bringt die Kugel zu Paqarada. Der Linksverteidiger entscheidet sich mittig vor dem Strafraum für den Abschluss, wird aber gut zugestellt und bleibt hängen.

59. Min Afeez Aremu kassiert für zu hohes Bein die Gelbe Karte.

58. Min Auch Paderborn wechselt nun zum ersten Mal: Vasiliadis kommt für Justvan, soll offenbar mehr defensive Stabilität bringen.

57. Min Auch Rodrigo Zalazar ist ambitioniert – gerade übertreibt es die Leihgabe allerdings. Aus dem Mittelfeld schießt Zalazar aufs Tor, ohne dass der Ball irgendwie gefährlich wird. Dem Uruguayer fehlt in dieser Szene das Auge für besser postierte Mitspieler wie Daniel-Kofi Kyereh, der anspielbar gewesen wäre.

55. Min Omar Marmoush will sich an Uwe Hünemeier vorbeidrücken. Der routinierte Innenverteidiger nimmt den Kontakt gerne an, geht zu Boden und bekommt den Freistoß.

53. Min Jetzt gibt es allerdings eine Ecke für die Gäste. Doch die bleibt ohne Konsequenzen.

52. Min St. Pauli knüpft an die gute Phase vor der Pause an. Die Hausherren kommen gut aus der Kabine, zeigen sich durchaus gewillt, das Ergebnis noch zu drehen.

49. Min Nächste Standardsituation für St. Pauli, erneut am Paderborner Strafraum. Leart Paqarada tritt die Kugel von rechts in den Strafraum, findet aber anstelle eines Teamkollegen nur einen Spieler in Neongelb.

48. Min Der erste Abschluss in der zweiten Halbzeit geht auf das Konto der Hausherren. Marmoush wird von Schonlau nicht angegriffen und darf aus gut 18 Metern abziehen. Zingerle ist zur Stelle – es geht mit einer Ecke weiter, die direkt bei Paderborn landet.

47. Min Zander hatte sich kurz vor der Pause im Zweikampf mit Antwi-Adjei einen Cut an der Augenbraue geholt, musste dort schon behandelt werden.

46. Min Timo Schultz musste in der Halbzeit wechseln. Luca Zander ist nicht mehr auf dem Rasen, dafür spielt nun Afeez Aremu.

Es geht weiter!

Eine schwierige erste Halbzeit aus Sicht des FC St. Pauli geht zu Ende. Über 30 Minuten lang fanden die Kiezkicker kaum ins Spiel. Nach sechs Minuten brachte James Lawrence Paderborn sogar per Eigentor in Führung. Zwanzig Minuten später hätte es fast einen Elfmeter für die Gäste gegeben, ehe der VAR den Pfiff zurücknahm. Paderborn nutzte seine bis dahin deutlichen Vorteile nicht zum 2:0. Stattdessen kam St. Pauli vor der Halbzeit plötzlich zu guten Chancen. Ein Paqarada-Freistoß (40.) und Burgstaller (43.) hätten beinahe noch vor der Pause für den Ausgleich gesorgt. In 15 Minuten geht’s weiter!

45.+4 Min Und dann ist Halbzeit am Millerntor!

45.+3 Min Paqarada wird von Ananou im linken Mittelfeld getroffen, bekommt dafür einen Freistoß. Zalazar versucht es aus ähnlicher Position wie eben gerade nicht direkt – doch die Flanke segelt an Mann und Maus vorbei ins Toraus.

45.+1 Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

45. Min Burgstaller holt den nächsten Freistoß für St Pauli heraus. Aus knapp 25 Metern halblinks versucht Zalazar es mit einem wuchtigen Schuss selbst, stellt Zingerle damit aber vor keine Herausforderung.

43. Min Wacht St. Pauli langsam auf? Uwe Hünemeier tritt vor dem Paderborner Tor über den Ball. Marmoush schnappt sich den freien Ball, steckt durch auf Burgstaller – doch dessen Abschluss wird noch durch Schonlau zur Ecke abgefälscht.

42. Min Mit der nachfolgenden Ecke setzen sich die Kiezkicker erstmals etwas länger in der Paderborner Hälfte fest. St. Pauli hält den Ball zwar in Nähe des Strafraums, doch die Gäste verteidigen gut.

40. Min Vielleicht passiert jetzt etwas? St. Pauli bekommt einen Freistoß aus guter Position rechts am Strafraum. Paqarada zieht direkt drauf, und das wird tatsächlich gefährlich! Zingerle muss sich lang machen, um das 1:1 zu verhindern.

37. Min Immerhin gibt’s jetzt eine Ecke nach einem Missverständnis der Paderborner Abwehr. Statt Paqarada tritt Zalazar an – für Gefahr sorgt aber auch das nicht.

34. Min St. Pauli hat weiterhin große Probleme. Die Kiezkicker sind kaum im Spiel, haben sich noch keine echte Torchance erspielt.

29. Min Die Video-Assistenten in Köln haben aber Gesprächsbedarf. Offenbar stand Sven Michel knapp im Abseits – damit gibt es keinen Elfmeter!

27. Min Elfmeter für Paderborn! Tore Reginiussen steigt Sven Michel im Zweikampf auf den Fuß. Das reicht für Schiri Schröder, um auf den Punkt zu zeigen.

25. Min Die dritte Ecke für St. Pauli mündet in einer weiteren Konterchance für die Gäste. Ohlsson schreitet allerdings rechtzeitig dazwischen.

23. Min Paderborn startete mit einem 4-2-3-1-System, hat aber mittlerweile auf ein 4-4-2 umgestellt. Steffen Baumgart spiegelt somit das System von Timo Schultz – und stellt St. Pauli damit bisher durchaus vor Probleme.

21. Min Und wieder fehlt nicht viel zum 2:0! Dennis Srbeny setzt sich gut gegen seine Gegenspieler in braun-weiß durch, erdribbelt sich mittig gegen Lawrence eine Abschlussposition. Der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

18. Min Marmoush holt eine Ecke heraus. Paqarada bringt den Ball von rechts in den Strafraum. Die Paderborner Abwehr klärt den Standard allerdings sicher ins Seitenaus zum Einwurf.

16. Min Fast fällt hier das 2:0! Christopher Antwi-Adjei rauscht über links heran, zieht selbst ab – und haut den Ball am rechten Pfosten vorbei!

14. Min Paderborn ist nach einer knappen Viertelstunde das aktivere und gefährlichere Team. Zwei Torschüsse stehen bereits auf dem Papier. 45 Prozent Ballbesitz unterstreichen, dass Paderborn vor allem auf ein schnelles Umschaltspiel ausgerichtet ist.

10. Min Mit dem ersten gefährlichen Angriff gingen die Gäste also direkt in Führung. Wie reagiert St. Pauli nun auf den frühen Rückstand?

6. Min Tor für Paderborn! Ist das bitter! James Lawrence bringt Paderborn mit einem Eigentor in Führung. Die Gäste kamen zuvor mit viel Tempo nach vorne. Chris Führich wird dann mit einem schönen Steckpass von Justvan aus der eigenen Hälfte freigespielt. Lawrence hebt dabei erst das Abseits auf, drückt Führichs Schuss anschließend unglücklich über die Linie.

3. Min Den anschließenden Konter von St. Pauli unterbindet Uwe Hünemeier, der dafür direkt die Gelbe Karte sieht.

2. Min Nach nur 50 Sekunden hat Paderborn die erste Chance. Die Gäste bleiben nach einer Ecke in Ballbesitzt, ein langer Pass kommt bei Srbeny an. Dessen Schussversuch geht aber in die Hände von Stojanovic.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor! Paderborn stößt an.

Anpfiff!

– Der Coach der Ostwestfalen nimmt insgesamt drei Änderungen vor. Dörfler, Okoroji und Vasiliadis sitzen nach dem 2:3 gegen Darmstadt heute Abend zunächst auf der Bank. Dafür rücken Ananou, Collins und Michel neu ins Team.

– Steffen Baumgart schickt Paderborn in dieser Formation aufs Feld: Zingerle – Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins – Schallenberg, Justvan – Führich, Srbeny, Antwi-Adjei – Michel.

– Im Vergleich zum Remis in Karlsruhe verändert Timo Schultz die Anfangsformation damit auf einer Position. Luca Zander kommt für Afeez Aremu ins Team.

– Und so spielt der FC St. Pauli: Stojanović – Ohlsson, Lawrence, Reginiussen, Paqarada – Benatelli – Zander, Zalazar – Kyereh – Marmoush, Burgstaller.

– St. Pauli läuft heute in besonderen Trikots auf. Zum Start der internationalen Woche gegen Rassismus hat Hauptsponsor congstar die Werbefläche auf der Brust freigemacht. Zu lesen ist auf den Sondertrikots der Schriftzug „Kein Platz für Rassismus“.

– Schiedsrichter ist heute Abend Robert Schröder. An den Seitenlinien assistieren Thomas Gorniak und Daniel Riehl. Als vierter Offizieller kommt Florian Lechner zum Einsatz. Thorben Siewer und Patrick Kessel greifen bei Bedarf als Video-Assistenten ein.

– Insgesamt spricht die Bilanz leicht gegen St. Pauli. Aus 20 Spielen nahmen die Kiezkicker sieben Siege und vier Unentschieden mit, dazu kommen neun Niederlagen. Den letzten Sieg gab’s 2018/19 am 24. Spieltag dank Alexander Meier (1:0).

– Im Hinspiel siegten die Gäste mit 2:0. Während Rodrigo Zalazar einen Elfmeter versemmelte, behielten Chris Führich und Dennis Srbeny für Paderborn die Nerven.

– Seit sechs Spielen ist St. Pauli schon ungeschlagen. Nach dem 2:3 gegen Bochum gab’s fünf Siege und ein Unentschieden. Paderborn wartet dagegen seit drei Spielen auf einen Sieg, hat von den letzten zehn Partien überhaupt nur drei für sich entschieden.

– Moin und Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Montagabend. St. Pauli empfängt heute Abend den SC Paderborn 07. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.