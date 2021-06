St. Pauli – Osnabrück 0:1: St. Pauli kontrolliert das Spiel, Osnabrück holt die Punkte

Unbedingt wollte St. Pauli gegen Osnabrück die Wende schaffen, Abstiegsrang 17 verlassen. Am Ende haben die Kiezkicker zwar gut gespielt – die Punkte gehen trotzdem an die Gäste aus Osnabrück. David Blacha brachte den VfL in der 85. Minute in Führung. Während Osnabrück damit auf Platz Zwei übernachtet, bleibt St. Pauli zum siebten Mal in Folge ohne Sieg.

Nach der schwachen zweiten Hälfte gegen Paderborn kam St. Pauli gegen Osnabrück gut aus den Startlöchern. Von Beginn an waren die Hausherren das bessere Team und erspielten sich mehr Torgelegenheiten. Nur: So richtig gefährlich war das nicht, was „Schulles“ Jungs zeigten. Immer wieder fehlte die Genauigkeit im Abschluss oder beim letzten Pass.

Osnabrück hatte dem St. Pauli-Spiel wenig entgegenzusetzen, kam vor allem in der ersten halben Stunde schwierig mit den offensiven Vorstößen von Buballa und Kyereh auf der linken Seite zurecht. Daran änderte sich auch nach der Halbzeitpause wenig.

Bis zur 85. Minute sah das Spiel so aus: St. Pauli kontrolliert, findet aber keine zündende Idee. Osnabrück blieb vor allem in der Defensive beschäftigt, konnte ab und an ein paar Akzente setzen. Fünf Minuten vor Schluss fehlte bei St. Pauli kurz die Konzentration, Gugganig und Amenyido konnten ohne große Bedrängnis im Strafraum auftauchen: Letzterer schloß ab, zwang Himmelmann zur Fußparade – die landete bei David Blacha. Plötzlich stand es 1:0 für Osnabrück.

Die tragische Figur des Abends heißt Simon Makienok. Der Däne blieb im gesamten Spiel zwar immer anspielbar, vergab aber immer wieder gute Möglichkeiten. Auch in der 93. Minute, als Makienok fast noch eine Ecke zum 1:1 eingeköpft hätte – und den Ball mit der allerletzten Aktion im Spiel nur um Zentimeter über das Osnabrücker Tor bugsierte. So fahren die Gäste mit drei Punkten zurück nach Niedersachsen, während die Braun-Weißen sich für eine gute Leistung nicht belohnen konnten.

Abpfiff!

90.+3 … die landet punkt genau bei Makienok! Aber der Däne hat keinen guten Tag erwischt – Zentimeter rutscht sein Kopfball über die Latte.

90.+3 Wieder Matanovic! Der Youngster holt über Rechts eine weitere Ecke heraus…

90.+1 Geht hier noch was für die Kiezkicker? Drei Minuten Nachspielzet gibt es.

90.+1 Matanovic bekommt seine erste gute Szene auf der rechten Seite. Dort setzt der 17-Jährige Makienok ein – der Däne schießt weit links am Kasten vorbei, scheitert zum wiederholten Male heute Abend an seiner Genauigkeit.

89. Min Gelbe Karte für James Lawrence. Der Verteidiger hatte sich über einen Freistoßpfiff beschwert.

88. Min Was geht noch für St. Pauli? Für die letzten Minuten darf Igor Matanovic erstmals Profi-Luft schnuppern, soll helfen, zumindest noch einen Punkt zu holen. Der Youngster ersetzt Rico Benatelli.

86. Min Plötzlich führen die Gäste! David Blacha schießt Osnabrück mit einem Linksschuss in Führung. Zuvor konnte Himmelmann einen Schuss von Amenyido noch parieren – Blachas Abstauber war dann nicht mehr zu verhindern.

86. Min Tor für Osnabrück!

85. Min Osnabrück hat ein weiteres Mal gewechselt: Engel ersetzt Ajdini.

84. Min Erneut leistet Dittgen über links die Vorarbeit, die bei Kevin Lankford landet. Der kommt aus knappen zehn Metern frei zum Schuss – und setzt diesen rechts am Tor vorbei.

82. Min Maximilian Dittgen macht dort weiter, wo Daniel Buballa aufgehört hat: Über links geht bei St. Pauli weiterhin am Meisten. Nur torgefährlich werden die zahlreichen Vorstöße einfach nicht.

78. Min Tashchy holt auf der rechten Seite eine Ecke heraus. Die endet umgehend in einem weiteren Eckstoß… und die wiederum in einem Eckstoß. Danach hält Osnabrücks Keeper den Ball fest.

76. Min Ein Distanzschuss von Gugganig geht klar links am Tor von Robin Himmelmann vorbei.

75. Min Eine Viertelstunde vor Schluss fehlt beiden Mannschaften die Struktur, das Spiel verflacht in den letzten Minuten etwas.

74. Min Weil die St. Pauli-Abwehr etwas zu nachlässig spielt, kann Schmidt den Ball erobern. Eine gefährliche Chance kann der Osnabrücker daraus aber nicht kreieren.

73. Min Währenddessen wechselt St. Pauli dreifach: Dittgen, Knoll und Tashchy kommen für Buballa, Kyereh und Ziereis. Knoll übernimmt auch gleich die Kapitänsbinde.

71. Min Die Partie ist kurz unterbrochen, Buballa muss am eigenen Strafraum behandelt werden. Der Verteidiger muss ausgewechselt werden.

68. Min Marco Grote reagiert auf den schwachen offensiven Auftritt seiner Elf: Niklas Schmidt ersetzt Sebastian Kerk für die letzten knapp 20 Minuten.

67. Min Die folgende Eckstoß-Hereingabe kann Makienok erneut nicht zielgerichtet aufs Tor bekommen.

66. Min Was macht St. Pauli aus dem Freistoß? Fast ein Tor! Zalazar zieht den Ball in bester Cristiano-Ronaldo-Manier mit Tempo aufs Tor – Kühn kann nur zur Ecke wegboxen.

65. MinBeermann legt den schnellen Kyereh an der linken Strafraumgrenze und sieht die Gelbe Karte. Auch Amenyido holt sich die Verwarnung ab.

63. Min Alles beim Alten nach etwas mehr als einer Viertelstunde im zweiten Durchgang: St. Pauli hat mehr vom Spiel, schafft es aber nicht, sich entscheidend im Osnabrücker Strafraum durchzusetzen. Das Spiel bleibt weiter torlos.

62. Min Erster Wechsel bei St. Pauli: Lukas Daschner kommt für Finn-Ole Becker.

60. Min. Osnabrück wechselt erstmals: Ludovit Reis kommt für das Mittelfeld, David Blacha für die Offensive. Bryan Henning und Ulrich Taffertshofer sind nicht mehr dabei.

57. Min Freistoß für St. Pauli aus zentraler Position. Zalazar versucht’s direkt – und zieht nicht allzu weit am linken Torpfosten vorbei!

56. Min Osnabrück verliert den Ball in der eigenen Defensive. Kyereh schaltet am schnellsten und setzt Makienok ein. Aber Kühnpasst auf und wehrt den Schuss des Dänen ab. St. Pauli wird gefährlicher.

51. Min Sofort holt sich Lankford aber den Ball naach Anspiel von Zalazar zurück, dribbelt in den Strafraum, schießt… und chippt knapp über das Tor.

50. Min Ecke von rechts fpr St, Pauli. Zalazar führt aus und findet Lankford – doch der trifft den Ball nicht richtig.

48. Min. Die erste Ecke der zweiten Hälfte geht an Osnabrück. Kerk spielt den Ball in den Strafraum, wo die Hereingabe aber umgehend entschärft wird.

46. Min Der Ball rollt wieder.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr erfolgreiche Pässe, mehr Torschüsse: Die Statistik spricht deutlich zugunsten des FC St. Pauli. Vor allem über die linke Seite waren die Kiezkicker in den ersten 45 Minuten oft gefährlich und stellten die Osnabrücker vor einige Probleme. Bloß an Präzision mangelte es der Mannschaft von Timo Schultz zu oft – die Gäste standen defensiv zu gut, um wirklich gefährliche Chancen zuzulassen. So geht es nun torlos in die Kabine.

45. Min Halbzeit!

42. Min Osnabrücks Bryan Henning sieht nach einem Foul gegen Zalazar im Mittelkreis die erste Gelbe Karte des Abends.

42. Min Amenyido taucht über die rechte Seite im Strafraum auf, geht an allen Gegenspielern vorbei – und fällt hin! Einen Elfmeter gibt es dafür aber nicht. Der Kontakt mit Zalazar war zu leicht, sagt Schiedsrichter Jöllenbeck.

39. Min. Viel geht bei St. Pauli über links. Erneut ist es Daniel-Kofi Kyereh, der sich durchsetzen und den Ball in den Strafraum flanken kann. Makienoks Kopfball landet aber in den Händen von Keeper Kühn.

38. Min Henning flankt von rechts in den St. Pauli-Strafraum. Keiner seiner Mitspieler kommt ran – sonst hätte sich eine gefährliche Chance entwickeln können. Lankford klärt zum Einwurf.

35. Min Osnabrücks Amenyido wagt einen Vorstoß, wird aber von Sebastian Ohlsson gestoppt. Es folgt die erste Ecke für Osnabrück.

34. Min. Scharfe Flanke von Daniel Buballa, der sich wieder über links gegen Ajdini durchsetzt. Der Pass rutscht jedoch an allen vorbei.

33. Min Benatelli und Kyereh setzen sich auf der linken Seite durch. Die anschließende Hereingabe ist erneut zu ungenau für Makienok.

30. Min Wer besitzt bei St. Pauli die entscheidende Durchschlagskraft? Die Kiezkicker beherrschen das Spiel, lassen wenig Chancen zu, müssen aber selbst noch mehr Torgefahr´entwickeln.

27. Min Freistoß für Osnabrück aus dem rechten Halbfeld. Sebastian Kerk schießt mit links, bringt den Ball in den Strafraum – und zielt zu zentral. Kein Problem für Himmelmann. Gugganig stellt sich dem Keeper in den Weg und verursacht einen Freistoß für St. Pauli.

23. Min … die die Kiezkicker aber nicht zum Führungstreffer verwerten können.

22. Min Philipp Kühn darf einen Rückpass von Kevin Wolze nicht mit der Hand aufnehmen. Es gibt stattdessen eine Ecke für St. Pauli…

20. Min Zwnazig Minuten sind jetzt gespielt. St. Pauli hat die Kontrolle übernommen. Osnabrück sucht immer wieder über die linke Seite Entlastung und sucht noch Ideen für die eigene Offensive.

16. Min Nächste Chance für St. Pauli! Becker und Kyereh spielen sich sehenswert über links in den Strafraum. Dort steht Benatelli gut und wird von Becker bedient – doch sein Schuss wird geblockt. Beste Chance des Spiels bisher.

14. Min Himmelmann wartet noch auf die erste echte Prüfung. Ein Schuss von Amenyido kommt zentral auf das St. Pauli-Tor und ist keine große Herausforderung.

10. Min St. Pauli setzt sich etwas am VfL-Tor fest. Erneut kommt Becker zum Abschluss – trifft aber nur das Außennetz.

8. Min Finn-Ole Becker versucht’s jetzt mal aus rund zwanzig Metern Distanz. Gefährlich aufs Osnabrücker Tor kommt der Ball aber nicht.

7. Min Erste Gelegenheit für St. Pauli! Simon Makienok positioniert sich gut im VfL-Strafraum, kommt aber nicht an den Ball. Torhüter Kühn ist schneller als der Däne.

5. Min Osnabrück startet jetzt auf der rechten Seite erstmals durch – aber die Hereingabe von Ajdini kommt ohne Druck bei Robin Himmelmann an.

4. Min In den ersten Minuten hat St. Pauli sehr viel Ballbesitz, bleibt aber noch vorsichtig. Osnabrück wartet ab, was die Kiezkicker mit dem Spielgerät vorhaben.

2. Min St. Pauli taucht erstmals in der Nähe des Osnabrücker Strafraums auf. Buballa holt auf der linken Seite einen Einwurf heraus.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!

– Schiedsrichter ist Matthias Jöllenbeck. Ihm assistieren Justus Zorn und Tim Skorczyk an den Seiten. Max Burda ist vierter Offizieller. Als Video-Assistenten sind Günter Perl und Katrin Rafalski im Einsatz.

– Osnabrücks Coach Marco Grote wechselt dreimal im Vergleich zur Pleite gegen Nürnberg: Ken Reichel, Ludovit Reis und Maurice Multhaup beginnen das Spiel auf der Bank. Für sie sind Lukas Gugganig, Kevin Wolze und Luc Ihorst in die Startelf gerückt.

– Bei St. Pauli hat Trainer Timo Schultz zwei Wechsel vorgenommen: Rico Benatelli und Philipp Ziereis, der zugleich Kapitän ist, sind neu im Team. Maximilian Dittgen sitzt dafür zunächst auf der Bank. Christopher Avevor steht gar nicht im Kader.

– Die Gäste des VfL Osnabrück starten so: Kühn – Trapp, Beermann, Gugganig – Wolze, Taffertshofer, Henning, Ajdini – Kerk – Ihorst, Amenyido.

– So geht St. Pauli ins Spiel: Himmelmann – Ohlsson, Lawrence, Ziereis, Buballa – Lankford, Benatelli, Zalazar, Becker – Makienok, Kyereh.

– Seit fünf Pflichtspielen ist St. Pauli ungeschlagen gegen den VfL. Neben drei Remis siegten die Kiezkicker zweifach – zuletzt am 1. März mit 3:1, ebenfalls in einem Heimspiel. Die letzte Niederlage gab es am 28. September 2007 (1:3 in Osnabrück).

– Die Bilanz zwischen St. Pauli und Osnabrück ist ausgeglichen: In den bisherigen 58 Pflichtspielen gelangen den Braun-Weißen 19 Siege, dazu kommen 18 Unentschieden und 21 Niederlagen. Bei den Toren liegt St. Pauli mit 98:95 leicht im Vorteil.

– Mit dem VfL Osnabrück reist heute der Tabellen-Sechste ans Millerntor. Die Mannschaft von Marco Grote kassierte am Montag beim 1:4 gegen Nürnberg die erste Saisonpleite. Bei einem Sieg winkt zumindest über Nacht der zweite Platz.

– Nach acht Spieltagen steht St. Pauli nur auf Platz 17. Bis zu Platz Neun, auf dem derzeit der Karlsruher SC steht, sind es aber nur drei Punkte Abstand. Mit einem Sieg können die Kiezkicker also einen großen Sprung in der Tabelle machen.

– Moin und Herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli trifft heute Abend am Millerntor auf den VfL Osnabrück. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.