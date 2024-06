Polen – Niederlande bei der EM 2024: Vorschau, Tipp & Prognose

Nur zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel bei der UEFA EURO 2024 zwischen Deutschland und Schottland in München blickt die Fußball-Welt nach Hamburg. In der ersten Partie bei der Europameisterschaft im Volksparkstadion treffen am Sonntag um 15 Uhr Polen und die Niederlande zum Auftakt der Gruppe D aufeinander.

Prognose Polen: Schwerer Schlag vor EM-Auftaktspiel

Grundsätzlich darf sich Polens Nationaltrainer Michael Probierz glücklich schätzen. Denn mit Robert Lewandowski und Arkadiusz Milik hat er grundsätzlich zwei Top-Stürmer zur Verfügung. Doch für den Auftakt in der Gruppe D gegen die Niederlande muss er auf beide verzichten: Milik ist verletzt und bei der UEFA EURO 2024 gar nicht erst dabei. Lewandowski verletzte sich im letzten Test gegen die Türkei (2:1) – bei ihm besteht Hoffnung auf einen Einsatz im zweiten Spiel.

Polen gilt als krasser Außenseiter, hat sich das Team doch erst über die Playoffs gegen Wales (5:4 n.E.) für die EM qualifiziert. Und in der Historie gelang auch erst einmal der Sprung in die K.o.-Phase.

Die voraussichtliche Aufstellung: Szczesny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Slisz – Frankowski, Zielinski, Piotrowski, Zalewski – Swiderski, Piatek

Niederlande Prognose: Klarer Favorit neben Frankreich

Auch die Niederlande musste vor dem Auftaktspiel der EM gegen Polen einen Tiefschlag verdauen. Superstar Franki de Jong vom FC Barcelona sagte für das Turnier in Deutschland verletzt ab. Aber: Die „Elftal“ verfügt dennoch über einen richtig starken Kader und dürfte neben Frankreich der Favorit auf das Weiterkommen in Gruppe D sein.

Die Testergebnisse stützen diese Favoritenrolle auch: 2024 feierten die Niederländer gegen Schottland, Kanada und Island jeweils klare 4:0-Siege. Aber ausgerechnet im März in Deutschland, dem ewigen Rivalen, wurde mit 1:2 verloren.

Die voraussichtliche Aufstellung: Verbruggen – Dumfries, de Ligt, van Dijk, van de Ven – Schouten, J. Veerman – Reijnders – Frimpong, Gakpo – Depay

Der direkte Vergleich beider Teams

Premiere im Hamburger Volksparkstadion: Denn noch nie standen sich Polen und die Niederlande bei einer Endrunde einer Europameisterschaft (oder Weltmeisterschaft) gegenüber. Insgesamt gab es dieses Duell in der Vergangenheit 19 Mal: Die Niederländer gewannen 16 Partien, Polen lediglich drei, in neun Spielen trennten sich die Teams mit einem Remis.

Beim letzten Aufeinandertreffen am 22. September 2022 gewannen die Niederlande mit 2:0 in der Gruppenphase der Nations League in Polen – Steven Bergwijn und Codi Gakpo trafen. Der letzte Sieg der Polen datiert vom 2. Mai 1979: In der Gruppenphase der EM-Qualifikation gelang damals ein 2:0.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick

Die Partie zwischen Polen und den Niederlanden ist die erste von insgesamt fünf Partien im Hamburger Volksparkstadion – drei weitere Gruppenspiele und ein Viertelfinale finden in der Hansestadt statt. Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zum Spiel:

Datum: Sonntag, 16. Juni 2024

Sonntag, 16. Juni 2024 Anstoß: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Die Partie wird mit 57.000 Zuschauern sehr wahrscheinlich ausverkauft sein.

Polen gegen die Niederlande: Unser Tipp & drei interessante Wetten zum Spiel

