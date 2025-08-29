HSV – St. Pauli: Quotenboost bei Winamax zum Stadtderby
Am Freitag (29. August, 20.30 Uhr) steigt im Volksparkstadion das Bundesliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Erstmals seit dem Aufstieg des HSV treffen die beiden Hamburger Klubs wieder im Oberhaus aufeinander – die Stimmung dürfte entsprechend aufgeheizt sein.
Die Bilanz spricht knapp für den HSV: Drei der letzten fünf Duelle entschieden die Hamburger für sich, einmal siegte St. Pauli, einmal gab es ein Remis. Zuletzt gewann der HSV zu Hause mit 1:0.
In der Tabelle liegen beide Teams nach dem Saisonstart dicht beieinander. Der HSV ist aktuell Elfter, St. Pauli Neunter. Während der HSV zuletzt ein 0:0 in Mönchengladbach holte, erkämpfte sich St. Pauli ein spektakuläres 3:3 bei Borussia Dortmund.
24.4 Quote auf den HSV für Neukunden
Für Sportwetten-Fans gibt es zum Derby bei Winamax ein besonderes Angebot: Neukunden erhalten einen Quotenboost von 1000 % auf einen HSV-Sieg (Quote 24,40).
Wichtige Kondition:
- Maximaler Einsatz: 10 Euro
- Mindesteinzahlung: 20 Euro
- Gewinne zur regulären Quote in Echtgeld, Rest als Bonusguthaben
- Gültig bis Anpfiff am 29. August, 20.30 Uhr
