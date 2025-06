Zwischen Olympiasiegern und Influencern: Hamburger Sport-Gipfel steigt im CCH

Hamburg schwitzt, diskutiert und denkt neu – beim Sports, Medicine & Health Summit 2025 ist das CCH bis Samstag Schauplatz für das große Klassentreffen von Sport, Medizin und Gesellschaft. Rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei, wenn es in Vorträgen, Workshops und Talkrunden um körperliche Fitness, mentale Gesundheit und die Zukunft des Sports geht. Und mittendrin: Fitnessstars, Wissenschaftler, Vereinsmenschen – und Olympiasieger.

Schon zum Start gab’s am Donnerstagmorgen richtig Bewegung: Der Summit legte los mit „School meets Health“, einem Aktionstag für Hamburger Schülerinnen und Schüler. Die waren nicht nur gekommen, um zuzuhören, sondern vor allem, um sich mit zwei bekannten Gesichtern aus der Fitnessszene auszutauschen: Sophia Thiel und Katharina Isele.

Sophia Thiel: „Gewicht hat zu hohen Stellenwert“

Beide sorgten für ordentlich Andrang in der Expo-Zone – und in den Köpfen der jungen Leute. In Diskussionsrunden ging es um Selbstwert, Ernährung und den manchmal tückischen Einfluss von Instagram & Co. „Ich finde es wichtig, diese Themen offen anzusprechen“, schrieb Sophia Thiel noch am selben Tag bei Instagram. „Unser Gewicht hat in der Gesellschaft einen viel zu hohen Stellenwert.“

Ein Satz, der hängen blieb – nicht nur bei den Schülerinnen im Publikum, sondern auch in der Kommentarspalte, wo viele Nutzerinnen ihre eigene Geschichte teilten. Über 20.000 Likes gab’s für ihren ehrlichen Post. Zwischen den Workshops und Gesprächen war Thiel auch am Stand von Dove zu sehen – die Kampagne für mehr Selbstwertgefühl ist Summit-Partner und setzte mit Mitmachaktionen ein Zeichen gegen Körperdruck.

Sportsenator Andy Grote eröffnet den Summit

Während in der Expo schon trainiert, beraten und diskutiert wurde, eröffnete Hamburgs Sportsenator Andy Grote den Summit offiziell im großen Saal. In seiner Begrüßung betonte er die gesellschaftliche Bedeutung von Bewegung – auch im Hinblick auf Hamburgs potenzielle Olympiabewerbung. Unterstützt wurde er von Kongresspräsident Wilhelm Bloch, Summit-Geschäftsführer Nils Schumacher und DGSP-Präsidentin Christine Joisten, die das umfangreiche Programm der kommenden Tage vorstellten.

Und das hat es in sich: Am Freitag steht die Vereinskonferenz auf dem Programm. Von 10 bis 12 Uhr im Saal 3 des CCH geht es um innovative Ansätze und praktische Tools für die Vereinsarbeit. Experten diskutieren, wie Sportvereine neue Mitglieder gewinnen, digitale Angebote nutzen und ihre Strukturen zukunftsfähig gestalten können.

Oke Göttlich und Jogi Bitter diskutieren mit Almuth Schult

Ebenfalls am Freitag findet die Players Health Conference statt. Von 14 bis 15.30 Uhr im Saal 1 des CCH diskutieren unter anderem Olympiasiegerin Almuth Schult, St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich und HSV-Hamburg-Vizepräsident Jogi Bitter über Belastungen im Profisport und Strategien zur Förderung der mentalen Gesundheit von Athletinnen und Athleten.



Internationaler wird’s beim Global Alliance Day. Die Summit-Initiative bringt Vertreterinnen und Vertreter aus aller Welt zusammen, um sich über die politischen, sozialen und psychischen Auswirkungen von Bewegungsmangel auszutauschen. Die Botschaft: Wer Bewegung fördert, stärkt mehr als nur Muskeln – nämlich auch Demokratie, Miteinander und Resilienz. Hamburg selbst hat dazu einiges beizusteuern: von urbaner Bewegungsförderung bis zu Monitoring-Projekten für mehr Sport im Alltag.

Sport zum Ausprobieren in der Expo & Sports Zone

Neben all den Panels und Podien bleibt der Summit auch ein Ort zum Ausprobieren: In der Expo & Sports Zone gibt’s neue Fitnessgeräte, Beratung von Sportmedizinerinnen und Coaches – und jede Menge Mitmachaktionen. Wer Glück hatte, konnte auch ein Selfie mit Sophia Thiel ergattern, die sich nach ihrem Auftritt noch lange Zeit für Gespräche nahm. Ihre Insta-Story vom CCH mit dem Text „Danke Hamburg – immer wieder besonders“ wurde tausendfach geteilt und machte klar: Der Summit trifft einen Nerv.

Der Sports, Medicine & Health Summit läuft noch bis Samstagabend. Tages- und Wochenendtickets sind noch zu haben – für alle, die erleben wollen, wie Sport mehr sein kann als nur Bewegung. Nämlich eine gesellschaftliche Kraft. Und ein ziemlich guter Grund, mal wieder ins Schwitzen zu kommen.