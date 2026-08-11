Die HSG Krefeld Niederrhein klagt vor Gericht um den Verbleib in der 2. Handball-Bundesliga. Demnach soll Ligakonkurrent Nordhorn-Lingen bei der Lizenz-Vergabe getäuscht haben.

Die HSG Krefeld Niederrhein (hier Trainer Mark Schmetz) will den Abstieg aus der 2. Liga nun vor Gericht anfechten. IMAGO / Eibner

Die HSG Krefeld Niederrhein will im Lizenzstreit rund um die HSG Nordhorn-Lingen nun vor Gericht um den Verbleib in der 2. Handball-Bundesliga kämpfen. Der sportlich abgestiegene Verein hat beim Landgericht Dortmund eine einstweilige Verfügung beantragt. Damit soll die Handball-Bundesliga (HBL) unter anderem verpflichtet werden, die HSG kurzfristig doch noch für den Spielbetrieb in der 2. Liga zuzulassen, teilte der Verein mit.

Nach eigener Darstellung zweifelt die HSG Krefeld daran, dass Nordhorn-Lingen die Lizenz für die neue Saison hätte erhalten dürfen. Die Krefelder werfen dem Konkurrenten vor, im Lizenzierungsverfahren falsche Angaben zu seiner finanziellen Situation gemacht zu haben. Die HBL hatte Nordhorn-Lingen im Frühjahr die Lizenz für die Saison 2026/27 ohne Auflagen erteilt. Von einer Verweigerung der Lizenz hätte Krefeld als erster Nachrücker profitiert.

Krefeld scheiterte bei HBL mit Schritten gegen Nordhorn-Lizenz

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„Nach Einschätzung der von der HSG Krefeld Niederrhein beauftragten Experten liegen schwerwiegende Indizien vor, die auf eine Täuschung der HSG Nordhorn-Lingen zum Zweck der Lizenzerteilung hindeuten“, teilte der Verein weiter mit. Der Verein werde für die Mannschaft, Sponsoren, Fans und das gesamte Umfeld alle notwendigen rechtlichen Maßnahmen ergreifen, um den Sachverhalt „restlos“ aufzuklären.

Die Krefelder hatten bereits vergangene Woche erklärt, wegen finanzieller Probleme und des Verdachts möglicher Falschangaben des früheren Europapokalsiegers aus Nordhorn Strafanzeige erstattet und verbandsinterne Rechtsmittel eingelegt zu haben. Daraufhin hatte die HBL zuletzt erklärt, bei der Lizenzerteilung an Nordhorn-Lingen für die Saison 2026/27 keine Rechtswidrigkeit festgestellt zu haben. (mp/dpa)