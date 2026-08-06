Johanna Hachenberg (M.) will bei ihrer ersten WM Verantwortung übernehmen. picture alliance / PRO SHOTS | Bart Scheulderman

Nach zahlreichen Rücktritten treten die deutschen Hockey-Damen bei der anstehenden WM mit einem runderneuerten Team an. Zwei Freundinnen aus Hamburg gehören zu den Gesichtern des Umbruchs: Johanna Hachenberg und Emilia Landshut zählen zu den jüngsten Spielerinnen im Team, wollen aber sofort Verantwortung übernehmen – und setzen auf den Überraschungseffekt.

Es gibt Momente in ihrer Freundschaft, da halten Johanna Hachenberg (20) und Emilia Landshut (21) für einen Augenblick inne. Sie sehen sich dann an und sagen: „Krass, lass das mal genießen, was hier passiert.“

Hachenberg und Landshut studieren bald beide Psychologie

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Seit etwa anderthalb Jahren geht es für Hachenberg und Landshut in atemberaubenden Tempo bergauf. Hachenberg kam 2024 nach Hamburg, unterschrieb beim Club an der Alster, studiert hier Psychologie. Landshut, Tochter des ehemaligen Nationalspielers Max Landshut und ab Oktober ebenfalls Psychologie-Studentin, kommt aus Winterhude und spielt für den HTHC, mit dem sie 2025 sensationell Meister wurde. Ende 2024 wurden sie erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen, spielten sich im Aufgebot fest und wurden 2025 Vize-Europameisterinnen. „Wir sind noch so jung und dürfen in diesem Alter schon diese ganzen Erfahrungen sammeln“, sagt Landshut fast ein wenig ungläubig.

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Das Duo kennt sich seit der U16-Nationalmannschaft, das vergangene Jahr und insbesondere die EM hätten sie aber noch stärker „zusammengeschweißt“, sagen beide. Weil sie die Erfahrungen teilten. Aber auch, weil sie in ganz jungen Jahren einen großen Umbruch mitgestalten.

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Bundestrainerin Schopman hat für die Hockey-WM 13 Debütantinnen nominiert

Nach den Olympischen Spielen 2024 und der EM 2025 traten viele arrivierte Akteurinnen zurück. Für die Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden (15. bis 30. August) hat Bundestrainerin Janneke Schopman 13 WM-Debütantinnen nominiert. Landshut und Hachenberg gehören dazu. „Wir wissen, dass wir von den Namen her nicht das erfahrenste Team sind“, sagt Hachenberg. „Aber wir wissen, dass wir als Team immer weiter Gas geben.“

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Emilia Landshut spielt für den HTHC. picture alliance / foto2press | Oliver Zimmermann

Ein Vorteil des Umbruchs: Hierarchien sind aufgebrochen, jede Spielerin kann Führung übernehmen. Für junge Akteurinnen ist das eine Chance: Landshut nennt es eine „unausgesprochene Erwartung“, Verantwortung zu tragen, Hachenberg erklärt: „Man wird dazu eingeladen, hat aber nie den Druck. Das ist eine total angenehme Kultur.“ Wie gut die Mechanismen in der Mannschaft schon greifen, wird sich bei der WM zeigen. Niemand weiß, wo die neu zusammengestellte Mannschaft steht. Das kann für die „Danas“ zum Vorteil werden, glaubt Landshut: „Wir sind ein bisschen eine Überraschungstruppe.“

Und die beiden Hamburgerinnen selbst? Würden lieber heute als morgen ins Turnier starten. „Seit Monaten hat man die Arbeitslehrgänge, trainiert nur noch für seine Kraft, Ausdauer und für das Hockey“, sagt Hachenberg. „Ich finde es cool, dass man das endlich alles mal zeigen kann.“ Auch Landshut hat „einfach Bock, dass es losgeht“.

Rund zwei Wochen werden sie sich noch gedulden müssen, ehe das Nationalteam mit seinem ersten Gruppenspiel gegen Schottland (15. August, 11.30 Uhr) ins Turnier startet. Auch dann werden sich Hachenberg und Landshut wieder einen Moment für sich nehmen und das Erreichte reflektieren, sagt Landshut. Sie werden sich dann sagen: „Es ist eine Ehre, hier stehen zu dürfen.“