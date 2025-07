Zverev meldet sich erfolgreich zurück und hofft auf neuen Trainer

28 Tage nach seinem schmerzhaften Erstrunden-Aus in Wimbledon ist Alexander Zverev beim Hartplatzturnier in Toronto erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der Weltranglistendritte aus Hamburg, der in Abwesenheit von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Position eins gesetzt ist, gewann sein Zweitrundenmatch gegen den Australier Adam Walton 7:6 (8:6), 6:4. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos.

„Manchmal geht es einfach nur ums Gewinnen”, sagte Zverev: „Es war allerdings nicht das schönste Spiel.“ Weiter geht es für den 28-Jährigen gegen Matteo Arnaldi (Italien/Nr. 32). Neben Zverev ist nach der Niederlage von Daniel Altmaier (Kempen) in der ersten Runde kein weiterer Deutscher beim mit 9,2 Millionen US-Dollar dotierten Masters mehr dabei.

„War extrem wichtig für mich“: Zverev spricht über die Sommerpause bei den Nadals

Zverev hatte im Juli eine Turnierpause eingelegt. Nach seinem Aus in Wimbledon hatte er von mentalen Problemen berichtet, anschließend reiste er nach Mallorca und trainierte dort in der Akademie von Rafael Nadal mit dessen Onkel Toni. „Ich glaube, die Auszeit im Sommer war extrem wichtig für mich”, sagte er in Kanada. Ebenso das Training bei Nadal: „Er ist eine Persönlichkeit, die dir auch Selbstvertrauen geben kann.”

Zverev möchte Nadal als neuen Trainer

Zu einer längerfristigen Partnerschaft kam es bislang jedoch nicht. „Ich versuche ihn davon zu überzeugen, weitere Wochen mit mir zu verbringen, und wir werden sehen, wie es läuft, aber er ist ein sehr beschäftigter Mann”, sagte Zverev. Der beste deutsche Tennisspieler wird seit seiner Kindheit von seinem Vater Alexander senior trainiert. Die Zusammenarbeit mit weiteren Trainern wie etwa Ivan Lendl war meist nur von kurzer Dauer.

Das könnte Sie auch interessieren: Doch kein Tennis-Hammer: Gerüchte um Zverev sind falsch

Das Masters in Kanada ist der Auftakt für Zverevs Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 24. August). Beim Turnier, das im Wechsel mit den Frauen in Toronto und Montreal ausgetragen wird, hat Zverev 2017 den Titel gewonnen, damals im Finale gegen Roger Federer (Schweiz). (sid/hen)