Zverev macht TV-Sender glücklich: Drittbeste Quote seit dem Jahr 2000

Alexander Zverevs Erfolg bei den French Open beschert Eurosport starke Quoten. Der Halbfinaleinzug des deutschen Topspielers in Paris hat dem TV-Sender laut eigener Angaben den drittbesten Sendetag seit dem Jahr 2000 ermöglicht.

Die Partie des Weltranglistendritten gegen den Spanier Rafael Jódar verfolgten im Schnitt mehr als 660.000 Menschen und mehr als 850.000 Zuschauer in der Spitze.

Hohe Marktanteile bei Gesamtpublikum und Zielgruppe

Beim Gesamtpublikum ergab dies einen Marktanteil von 8,4 Prozent, bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel er mit 16,2 Prozent noch deutlich höher aus.

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Auch die weiteren Live-Übertragungen aus Paris fielen mit einem Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent der Zuschauer in der Altersgruppe 14-49 Jahre sehr positiv für den Sender aus. (sid/ggg)