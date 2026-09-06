Nach zwei Marathon-Matches siegt Alexander Zverev endlich glatt – trotz Schlägerwurf. Und auch im Achtelfinale will er am liebsten nachts ran.

Alexander Zverev haderte, schimpfte und warf sogar seinen Schläger gegen die Wand – am Ende durfte Deutschlands Tennisstar aber jubeln. Nach zwei Marathon-Matches zum Auftakt gelang dem 29-Jährigen bei den US Open erstmals ein glatter Sieg. Und weil sich immer mehr Konkurrenten aus dem Turnier verabschieden, öffnet sich für Zverev der Weg Richtung Finale. Nur eines möchte der Hamburger dabei möglichst vermeiden: tagsüber spielen.

Zverev setzte sich in der dritten Runde gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit 6:2, 7:6 (7:2), 6:2 durch und benötigte dafür lediglich 2:25 Stunden. Nach insgesamt 9:25 Stunden auf dem Platz in seinen ersten beiden Partien war das beinahe schon ein Kurzprogramm.

„Mein Coach war ziemlich klug: Er hat mir erklärt, dass ein Best-of-Five-Match nicht bedeutet, dass man auch fünf Sätze spielen muss“, scherzte Zverev anschließend im On-Court-Interview mit Ex-Profi Andrea Petkovic. „Das wusste ich bis heute nicht.“

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Zverev nach Sieg: „Mein Level geht in die richtige Richtung“

Vor allem mit dem ersten und dritten Satz war der French-Open-Sieger zufrieden. „Der erste und der dritte Satz waren Welten anders als die letzten Tage“, sagte Zverev. „Im zweiten habe ich etwas die Konzentration verloren.“ Insgesamt gehe sein „Level langsam in die richtige Richtung“. Zugleich stellte er klar: „Ich glaube aber, dass ich immer noch besser spielen kann.“

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Von Beginn an hatte Zverev gegen Tabilo deutlich souveräner gewirkt als bei seinen beiden Zittersiegen zuvor. Schon nach gut einer Viertelstunde führte er dank zweier Breaks mit 3:0, nach nur 38 Minuten war der erste Satz entschieden. Besonders auf seinen Aufschlag konnte sich der 1,98-Meter-Mann verlassen.

Im zweiten Durchgang geriet die Partie allerdings ins Wanken. Zverev erlaubte sich mehr Fehler, gab seinen Aufschlag ab und musste zwei Satzbälle abwehren. Im Tie-Break behielt er jedoch die Nerven.

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Auch im dritten Satz war Zverev nicht immer mit sich zufrieden. Nach einem Fehler schleuderte er seinen Schläger wütend gegen die Rückwand des Courts. Sportlich blieb der Aussetzer ohne Folgen. Spätestens mit dem Break zum 4:2 war Tabilos Widerstand gebrochen. Kurz nach 1 Uhr nachts verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball.

Es war bereits sein 16. Sieg in Serie gegen einen Linkshänder. Zugleich ist Zverev der einzige männliche Spieler, der in dieser Saison bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens das Achtelfinale erreicht hat.

Zverev will auch gegen Darderi nachts spielen

Dort trifft er am Montag auf den Italiener Luciano Darderi. Und wenn es nach Zverev geht, soll auch dieses Match wieder möglichst spät stattfinden.

„Ich möchte nicht tagsüber spielen, weil ich im Rhythmus bin“, sagte er nach seinem Sieg. Bei seinen bisherigen drei Auftritten in New York war Zverev jeweils erst tief in der Nacht fertig geworden. Ins Bett sei er bislang nie vor vier oder fünf Uhr gekommen. „Da möchte ich jetzt nicht um zwölf spielen.“

An die ungewöhnlichen Arbeitszeiten hat sich der Hamburger offenbar längst gewöhnt. Er rechnet fest mit einer weiteren Night Session und erklärte mit einem Lächeln: „Der Turnierdirektor ist supernett, er gibt mir die Wahl.“

Ein Nachteil scheint die Nachtschicht für ihn derzeit jedenfalls nicht zu sein. Gegen Tabilo war Zverev trotz der beiden kräftezehrenden Fünf-Satz-Matches zuvor zunächst keinerlei Müdigkeit anzumerken.

Große Namen raus – Zverevs Weg ins Finale öffnet sich

Auch der Blick auf den Turnierbaum dürfte Zverev gefallen. Mehrere prominente Konkurrenten sind bereits ausgeschieden. Unter anderem erwischte es Taylor Fritz und Flavio Cobolli. Zuvor waren auch Félix Auger-Aliassime und Novak Djokovic gescheitert. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner fehlt verletzt.

In Zverevs Hälfte des Turnierbaums befindet sich damit kein weiterer Top-Ten-Spieler mehr. Der bestplatzierte mögliche Gegner auf seinem Weg ins Endspiel ist der Weltranglisten-15. Learner Tien aus den USA. Carlos Alcaraz oder Ben Shelton könnte Zverev frühestens im Finale begegnen.

Die Ausgangslage erinnert damit durchaus an seinen Triumph bei den French Open. Von einem vermeintlich freien Weg zum zweiten Grand-Slam-Titel will Zverev allerdings nichts hören.

„Hier sind immer noch sehr, sehr gute Spieler dabei“, sagte er. „Wir haben hier viele Spieler noch im Draw, die besser gespielt haben als ich in den letzten Wochen.“

Sein Selbstvertrauen wächst trotzdem. „Wenn ich mein Niveau noch steigere“, sagte Zverev, „glaube ich schon, dass ich hier auch viele Matches gewinnen kann.“

Der nächste Schritt soll am Montag gegen Darderi folgen – am liebsten natürlich wieder weit nach Sonnenuntergang. (sid/dpa/mp)