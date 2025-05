Zum Rothenbaum-Match: Tennis-Star Zverev lädt den HSV ein

Der Lokalmatador spielt doch! Am Samstag begründete Alexander Zverev seine Entscheidung, warum er nach langen Zweifeln nun doch am Rothenbaum aufschlägt. Am Montag steht für ihn die erste Runde an.

Am Freitag um 16 Uhr fiel die Entscheidung: Zverev würde in seiner Geburtsstadt an den Hamburg Open teilnehmen, als Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Paris. „Das war alles sehr spontan“, berichtete der 28-Jährige, der einen Start in Hamburg eigentlich lange ausgeschlossen hatte. Das Turnier passe nicht in die Paris-Vorbereitung, so sein (ehemaliges) Argument.

Alexander Zverev will in Hamburg für Paris auftanken

Nach dem jüngsten Viertelfinal-Aus in Rom änderte Zverev seine Meinung – und hofft, sich an Alster und Elbe Rückenwind zu verschaffen. „Hamburg ist ein Ort, der sehr viele positive Emotionen aus mir rausbringt. Ich glaube, mir bringt er, was ich jetzt gerade brauche: Positivität und auch gute Laune.“ Die gesamte Familie unterstützt ihn mit ihrer Anwesenheit, emotionales Auftanken für die lange Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel.

Zverev verbringt den Sonntag auf dem Golfplatz

Den Sonntag verbringt Zverev mit einem anderen Sport – auf dem Golfplatz in Treudelberg. „Ein Ort, auf den ich mich immer sehr freue“, sagte Zverev, der auch den HSV zu seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga beglückwünschte – und die Spieler zum Zuschauen einlud. „Die Jungs sollen zu meinem Match kommen, dann komme ich mit auf die Runde“, kündigte Zverev mit Blick auf den geplanten Binnenalster-Korso des HSV an.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Klimawandel: Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns „Wetter wie in Mailand“

Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns Nicht nur im Fußball: Firmen, Kultur, Sport – hier ist Hamburg 1. Liga

Parkplätze: „Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“

„Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Schale für die HSV-Party am Rathaus & St. Paulis Zukunfts-Plan

für die am Rathaus & 20 Seiten Plan7: Lotto King Karl im Stadtpark, hoch spannender Spion-Thriller im Kino & Kultur-Tipps für jeden Tag

Ähnliche Glückwünsche will der Weltranglistenzweite am Samstag selbst entgegennehmen, wenn das Finale der Hamburg Open ansteht. „Ich bin hier, um so viele Matches wie möglich zu gewinnen“, stellte er klar: „Nach dem Finale kann ich immer noch zwei Tage frei haben und mich auf Paris vorbereiten. Und wenn ich hier im Finale stehe, sind das positive Emotionen, die mir auch guttun werden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schach-Superstar Carlsen spielt gegen „die Welt“ – und macht ungewohnte Erfahrung

Doch vor dem Finale steht die erste Runde: Gegen wen Zverev dort antreten muss, ergibt sich erst im Laufe des Sonntags aus den Qualifikations-Duellen.