„Ziemlich unglaublich“: Draisaitl schreibt NHL-Geschichte

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat einen Meilenstein in der NHL erreicht. Der Torjäger der Edmonton Oilers durchbrach in der Nacht zu Mittwoch beim 6:4 bei den Pittsburgh Penguins als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der Hauptrunde. In seinem 824. Spiel erwischte Draisaitl einen ganz starken Abend und bereitete insgesamt vier Tore vor.

„Es ist ziemlich unglaublich. Mich in diese Liste einzutragen, ist auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagte der Kölner: „Da stehen einige unglaubliche Namen drauf. Namen, die absolute Legenden in unserem Sport sind.“ Draisaitl sprach von einem Traum, der in Erfüllung gegangen sei: „Wenn man in Deutschland aufwächst, scheint das weit weg zu sein. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, aber ich unterschätze auch nicht, wie viel Arbeit von außen dazu gehört.“

In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf 17 Tore und 30 Assists. Insgesamt steht er nun bei 1003 Scorerpunkten in der Hauptrunde (416 Tore, 587 Assists). Draisaitl ist der 103. Spieler im 1000er-Klub der NHL und der fünfte in der Franchise-Geschichte der Oilers. Zugleich ist Draisaitl der fünftschnellste Nicht-Nordamerikaner, der diese Marke erreicht hat.

Bester Scorer der NHL-Geschichte bleibt unerreicht

Sein 1000. Scorerpunkt gelang Draisaitl im ersten Drittel durch die Beteiligung am Führungstreffer von Zach Hyman. Später legte er Tore für Connor McDavid, Evan Bouchard und Wassili Podkolzin auf. Der beste Scorer der NHL-Geschichte bleibt unerreicht: Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky kommt auf 2857 Punkte (894 Tore, 1963 Assists) in 1487 Spielen.

Einen Erfolg feierte auch der zweitbeste deutsche NHL-Scorer Marco Sturm. Der Ex-Bundestrainer, der als Aktiver 487 Scorerpunkte erzielte, feierte als Headcoach der Boston Bruins ein 4:1 gegen Utah Mammoth. Nationalspieler John-Jason Peterka blieb ohne Punkt für Utah. Moritz Seider überzeugte beim 3:2 seiner Detroit Red Wings gegen die New York Islanders mit zwei Vorlagen, Nico Sturm ging beim 5:0 seiner Minnesota Wild gegen die Washington Capitals leer aus. Torhüter Philipp Grubauer verlor mit Seattle Kraken gegen Colorado Avalanche mit 3:5. (sid/hmg)