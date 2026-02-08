mopo plus logo
Die Frauen des TV Langstadt hatten ihren Rückzug aus der Tischtennis-Bundesliga angekündigt. Foto: IMAGO / HMB-Media

Völlig verrückte Geschichte: Aufstieg aus der 10. Liga in die Bundesliga!

Aus der Bezirksklasse in die Bundesliga: Für die Tischtennis-Spielerinnen der TG Langenselbold wird dieser märchenhafte Aufstieg zur neuen Saison praktisch über Nacht Wirklichkeit!

Durch eine Sondergenehmigung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) und ihres Landesverbandes übernehmen die Hessen das Spielklassenrecht des im gleichen Bundesland beheimateten TV Langstadt, der Mitte Januar seinen Rückzug aus dem Oberhaus zum Ende der laufenden Spielzeit angekündigt hatte.

Langenselbolds Antrag auf Übertragung von Langstadts Bundesliga-Platz überzeugte die Prüfer in den zuständigen Gremien. „Ausschlaggebend für die Entscheidung der DTTB-Spitze waren insbesondere die sportliche Perspektive, die organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die wirtschaftliche Tragfähigkeit der vorgelegten Anträge“, ließ der Verband in einer Mitteilung verlauten. Bereits fest steht auch, dass mindestens zwei Tischtennis-Spielerinnen aus Langstadts derzeitiger Mannschaft zur kommenden Saison für die TG aufschlagen.

TG Langenselbold spielt jetzt in der Tischtennis-Bundesliga

Schon vor der DTTB-Entscheidung hatten Langenselbolds Frauen den Aufstieg vor Augen gehabt – allerdings nur aus der zehntklassigen Bezirksklasse in die darüber angesiedelte Bezirksliga. Unmittelbar unter Langenselbolds derzeitiger „Heimat“ existiert im Main-Kinzig-Kreis momentan lediglich noch eine Kreisliga.

Langenselbolds „Aufstieg“ verhindert eine Schrumpfkur der Tischtennis-Bundesliga auf nur noch sechs statt bisher sieben Vereine. Die Sollstärke der höchsten deutschen Spielklasse liegt jedoch bei acht Mannschaften. (sid/ea)

