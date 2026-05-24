Christoph Schubert kann sich noch genau an den Moment vor zehn Jahren erinnern. Es war der 24. Mai 2016, 23.14 Uhr, als Freezers-Boss Uwe Frommhold vor die wartenden rund 200 Fans trat und das endgültige Aus der „Eisschränke“ verkündete. Ein Anhänger brach zusammen, Tränen flossen. Das Profi-Eishockey in Hamburg war gerade beerdigt worden – bis heute. In der MOPO erinnert sich Ex-Kapitän Schubert an den spektakulären Rettungsversuch und das endgültige Aus des Profi-Eishockey in Hamburg.



