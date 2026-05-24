Zehn Jahre nach dem Aus: Hätten die Freezers wirklich nicht gerettet werden können?
Christoph Schubert kann sich noch genau an den Moment vor zehn Jahren erinnern. Es war der 24. Mai 2016, 23.14 Uhr, als Freezers-Boss Uwe Frommhold vor die wartenden rund 200 Fans trat und das endgültige Aus der „Eisschränke“ verkündete. Ein Anhänger brach zusammen, Tränen flossen. Das Profi-Eishockey in Hamburg war gerade beerdigt worden – bis heute. In der MOPO erinnert sich Ex-Kapitän Schubert an den spektakulären Rettungsversuch und das endgültige Aus des Profi-Eishockey in Hamburg.
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