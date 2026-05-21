Wutausbruch am Rothenbaum: Deutscher Profi tritt Schläger ins Publikum!

Daniel Altmaier ging am Donnerstag als letzter Deutscher bei den Bitpanda Hamburg Open im Einzel an den Start. Das Match gegen den Weltranglisten-26. Tommy Paul verlief von Beginn an nicht nach Plan für ihn. Fast wäre all das Sportliche jedoch egal gewesen. Denn Altmaier verschaffte sich am Rothenbaum um Haaresbreite eine Disqualifikation.

Für den deutschen Last Man Standing ging es nach seinem Marathon-Sieg gegen Ben Shelton (2:50 Stunden) im Viertelfinale gegen Sheltons Landmann Paul. Trotz Altmaiers langen Matches stand Paul sogar noch mehr Spielzeit in den Knochen. Sein Match gegen Tomas Etcheverry musste an zwei Tagen ausgetragen werden und dauerte insgesamt 3:33:16 Stunden – Rothenbaum-Rekord!

Das merkte man dem am Sonntag 29 Jahre alt gewordenen Paul jedoch nicht an. Seit dem ersten Punkt zog der US-Amerikaner sein Spiel durch, nahm Altmaier sofort den Aufschlag ab und brachte den ersten Satz schließlich mit 6:2 nach Hause. Im zweiten Durchgang lief es zunächst besser für den Deutschen, der mit 3:1 in Führung gehen konnte, aber sofort das Rebreak kassierte.

Altmaier verliert die Nerven am Rothenbaum

So wurde es noch mal richtig spannend auf dem gut gefüllten Center Court bei den Hamburg Open. Beim Stand von 4:4 und Aufschlag Altmaier wurde es dann aber wild. Zwei Breakbälle konnte der Deutsche noch abwehren, doch den dritten verwandelte Paul zum 4:5. 90 Sekunden später sollte er zum Matchgewinn aufschlagen. Fast wäre es dazu aber gar nicht erst gekommen.

Denn der wütende Altmaier schmiss seinen Schläger auf dem Weg zur Spielerbank auf den Boden und trat in weiter in Richtung des Sitzplatzes. Als er ihn das zweite Mal wegkickte, erwischte er sein Racket unglücklich am Griff, sodass er über die Bank und die Bande bis ins Publikum flog. Ein Mann konnte sich gerade noch rechtzeitig ducken. Ein aufmerksamer Herr fing den Schläger auf und rettete Altmaier damit vor Schlimmerem.

? DANIEL ALTMAIER A FRÔLÉ LA DISQUALIFICATION ?



Lors de son 1/4 de finale à Hambourg, l’Allemand a envoyé sa raquette d’un coup de pied dans le public avant de recevoir un simple avertissement.



Tommy Paul réclamait une DISQUALIFICATION immédiate. ⛔️ pic.twitter.com/OOuVJtkT7T May 21, 2026

Ohne den Mann wäre der Schläger wohl direkt auf einen Fan getroffen. Die logische Konsequenz wäre eine Disqualifizierung gewesen. Er selbst wirkte überrascht und erschrak, als ihm klar wurde, was gerade passiert war. Sofort entschuldigte er sich bei den Fans.

„Absolut nicht akzeptabel“

Großes Glück für Altmaier: Zu einer Disqualifikation kam es nicht. Paul schien auch überrascht über diese Entscheidung. Er stand im Seitenwechsel bei Schiedsrichter Fergus Murphy und diskutierte mit ihm. Murphy entschied sofort auf eine Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens. Stattdessen schaffte Altmaier tatsächlich das Rebreak zum 5:5. Doch auch Paul nahm dem Deutschen direkt wieder den Aufschlag ab, sodass er das Match mit 6:2, 7:5 für sich entscheiden konnte und damit im Halbfinale steht. Dort trifft er entweder auf Luciano Darderi oder auf Alex de Minaur.

Das könnte Sie auch interessieren: Zverev-Absage mit fadem Beigeschmack: Das sagen die Fans am Rothenbaum

„Ich wollte mich entschuldigen für den Schläger, das war in Emotionen und ist absolut nicht akzeptabel“, sagte Altmaier nach dem Match selbst. „Klar hat man auch danach gemerkt, dass mich das bis zum Ende des Matches so ein bisschen verfolgt hat, weil ich das nicht repräsentiere auf dem Platz. Ich habe mich da auch extrem entschuldigt bei all den Fans.“ Er sei insgesamt dennoch zufrieden mit der Woche und freue sich, wiederzukommen.