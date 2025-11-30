Wrestling-Legende trifft erschütternde Aussage über Tod von Hulk Hogan

Hulk Hogan war eine der größten Ikonen des Showkampfs – nun sorgt ein enger Weggefährte mit drastischen Aussagen über die letzten Monate des Wrestling-Stars für Aufsehen. Der frühere WWE-Champion, mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea, war am 24. Juli 2025 im Alter von 71 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Florida an einem Herzinfarkt gestorben. Offiziell gilt ein akuter Myokardinfarkt, ausgelöst durch bestehende Herz- und Krebserkrankungen, als Todesursache.

In einem Gespräch im „Doubl3 Coverage“-Podcast schilderte Ric Flair, er habe am Tag vor Hogans Tod noch mit ihm telefoniert. Der 76-Jährige behauptet, Hogan habe sich wegen chronischer Schmerzen zuletzt wieder Schmerzmittel auf dem Schwarzmarkt besorgt, nachdem Ärzte ihm keine starken Medikamente mehr verschreiben wollten. „Am Ende haben ihn Straßen-Drogen umgebracht“, fasste Flair seine Sicht der Dinge zusammen. Bestätigt sind diese Vorwürfe bislang nicht.

Hulk Hogan musste mehr als 20-mal operiert werden

Fest steht: Hogan hatte in den vergangenen Jahren massive gesundheitliche Probleme. In Interviews berichtete er von mehr als zwei Dutzend Operationen, darunter rund zehn Eingriffe an der Wirbelsäule. Allein in der letzten Dekade sollen es nach eigener Aussage 25 bis 26 größere Eingriffe gewesen sein. Immer wieder klagte er über Schmerzen in Rücken, Hüften, Knien und Schultern.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Todesdrama: Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater

Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater Weihnachtsmärkte: Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro?

Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro? Block-Prozess : Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken

Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird

Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird 28 Seiten Plan7: „Schmidts Winterglitzer“ ist eine pralle Wundertüte, „Gaslight“ am English Theatre und Kulturtipps für jeden Tag

Der frühere Superstar hatte zudem offen über eine zurückliegende Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln gesprochen. Die vielen Operationen hätten ihn in einen „Teufelskreis“ aus Tabletten und Narkosen gebracht, erzählte Hogan vor einigen Jahren – nach eigener Darstellung schaffte er später den Absprung und lebte zuletzt nüchtern.

„Leg Drop“ von Hulk Hogan schädigte die Wirbelsäule

Nach Flairs Darstellung könnte auch Hogans berühmtester Wrestling-Move eine Rolle bei der Tragödie gespielt haben. Der „Leg Drop“, bei dem Hogan sich mit vollem Körpergewicht auf den Gegner fallen ließ, habe über Jahrzehnte die Wirbelsäule zerstört und zahlreiche Rückenoperationen nötig gemacht – eine Einschätzung, die auch andere Wrestling-Veteranen teilen. Hogan selbst hatte den Finisher in einem Interview einmal als seinen größten Fehler bezeichnet, weil er seine Wirbelsäule „ruiniert“ habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewehr von Biathlon-Star manipuliert? Verband droht Reportern

Offizielle Stellen führen Hulk Hogans Tod dennoch als natürlichen Herzinfarkt, Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht. Ob die von Ric Flair geschilderte mutmaßliche Beschaffung illegaler Schmerzmittel jemals zweifelsfrei belegt werden kann, ist offen – sicher ist nur, dass die körperlichen Folgen von vier Jahrzehnten im Ring den „Hulkster“ bis zuletzt schwer gezeichnet hatten.