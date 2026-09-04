Am Freitag startet die Basketball-WM der Frauen in Deutschland. Welchen Effekt das Turnier und ein möglicher Boom auf den ETV, Alstertal und die Towers haben kann.

In Berlin soll die große Party steigen. Ab Freitag versuchen die deutschen Basketballerinnen, beim Heimturnier in der Hauptstadt die historisch erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. Die MOPO erklärt, wie es um den Sport in Hamburg steht.

Mit Leonie Fiebich, Nyara Sabally, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner hat die deutsche Auswahl vier Star-Spielerinnen dabei, die in der US-Profiliga WNBA auf Korbjagd gehen. In der Vorrunde trifft das DBB-Team auf Spanien (Freitag), Japan (Samstag) und Mali (Montag).

Frauen-Basketballerinnen hoffen auf eine WM-Medaille

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„Eine Medaille ist nicht unmöglich“, schätzt Ann-Kristin Brandt, die das WM-Geschehen vor Ort verfolgen wird. In Hamburg leitet sie das Projekt „Tow(H)ers“, das die Wilhelmsburgerinnen bis 2028 in die Zweite Liga führen soll. Zwei Vereine der Stadt spielen dort schon – in der Breite ist Frauen-Basketball in Hamburg gut aufgestellt, von der nationalen Spitze aber weit entfernt. Die bilden die Rutronik Stars Keltern aus einer 9000 Menschen zählenden Gemeinde im Nordschwarzwald.

Der Eimsbütteler TV schaffte den Zweitliga-Klassenerhalt im Sommer erst, weil sich ein anderer Verein zurückzog. „Unser Ziel ist, uns weiter zu etablieren und den Nachwuchs zu fördern“, betont Basketball-Koordinator Christian Jeß: „Die Erste Liga ist ganz weit weg und im Moment überhaupt kein Thema.“ Kapitänin Miriam Sommerstedt betreut das Projekt „Girlspower“ mit einigem Erfolg. Das bedeutet angesichts knapper Hallenkapazitäten aber auch, dass die Wartelisten für Jugendliche immer länger werden.

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SCALA stieg gerade erstmals in die 2. Liga zum ETV auf

Der SC Alstertal-Langenhorn ist gerade in die Zweite Liga aufgestiegen. Nachdem der Verein zuvor zweimal verzichtet hatte, wagte er nun den Sprung. „Unsere Basketballerinnen spielen seit der frühesten Kindheit bei uns“, erzählt Spartenleiter Lars Hahn. Die vielen Hamburger Meistertitel aus dem Nachwuchs in den Frauenbereich umzusetzen, sei aber nur begrenzt möglich: „Geld für Frauensport zu sammeln, ist ein ganz hartes Brot.“ Derzeit fehlt noch ein Sponsor, dem sein Schriftzug auf den Trikots 10.000 Euro wert ist.

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„Wir wollen langfristig etwas aufbauen, damit die Spielerinnen dann auch in Hamburg bleiben“, erklärt Brandt von den Hamburg Towers, die in dieser Saison erstmals in der U18-Bundesliga vertreten sein werden. Sie will die Strukturen des etablierten Männer-Bundesligisten nutzen, um möglichst gleiche Bedingungen für Frauen und Mädchen zu erreichen – ein ähnlicher Ansatz wie im Fußball, wo die Bundesliga inzwischen komplett aus bei den Männern erfolgreichen Vereinen besteht.

Auf einen möglichen WM-Boom scheinen alle Hamburger Vereine gut vorbereitet, aber die unterschiedlichen Ansätze machen es schwierig, die Kräfte zu bündeln. „Entscheidend ist, wie es nach der WM weiterläuft“, sagt Brandt: „Wir brauchen mehr Hallenzeiten und auch mehr Trainerinnen, damit die Mädchen sich aufgehoben fühlen.“