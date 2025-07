Was die meisten Menschen nicht einmal in Laufschuhen schaffen, gelingt ihr mit Badekappe und Schwimmbrille: Lea Boy ist zweifache Weltmeisterin im Freiwasserschwimmen und reißt als solche bis zu 25 Kilometer unter offenem Himmel ab. Vor der anstehenden WM in Singapur sprach die 25-Jährige mit der MOPO über die Faszination des Unvorhersehbaren – und einen dramatischen Vorfall, der sie die eigene Zukunft im Freiwasserschwimmen hinterfragen ließ.