Er ist der Rekordmann vom Rothenbaum. In der Open Era (seit 1968) nahm kein Spieler häufiger am Turnier teil als Philipp Kohlschreiber. Zweimal erreichte die frühere Nummer 16 der Welt das Halbfinale. Der 41-Jährige, der inzwischen als Sky-Experte und Trainer von Toptalent Justin Engel (17) arbeitet, beleuchtet für die MOPO die Chancen der Favoriten beim Turnier, das am Samstag startet.