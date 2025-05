Am 12. März 2008 erblickte er das Licht der Welt. 17 Jahre, einen Monat und drei Tage später fielen die Scheinwerfer auf ihn. Mit einem Schlag spielte sich Diego Dedura auf die Tennis-Bühne. Ein Teenager schickt sich an, die Lücke im deutschen Tennis, die es hinter Superstar Alexander Zverev gibt, zu schließen. Vor seinem ersten Start am Hamburger Rothenbaum hat die MOPO mit dem Shootingstar über seine Ziele, die Kritik an seinem besonderen Jubel und eine verlorene Wette gesprochen.