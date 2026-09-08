Ein nicht gegebenes Tor sorgt für Ärger. Die HSG Wetzlar will die Spielwertung nach dem 31:31 gegen Eisenach nun anfechten.

Nach dem Unentschieden gegen den ThSV Eisenach kündigt die HSG Wetzlar einen Einspruch an. IMAGO / Eibner

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar sieht sich aufgrund einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung um den Sieg gegen den ThSV Eisenach gebracht und kündigt Einspruch gegen die Spielwertung an.

„Was daraus wird und ob dieser Erfolg hat, werden wir sehen. Wir sind aber der Meinung, dass wir die Pflicht haben, das nachzuverfolgen - auch den Jungs gegenüber“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf nach dem 31:31.

Handball-Bundesliga: Wetzlar kündigt Einspruch an

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Das war der Auslöser des Ärgers: Wenige Sekunden vor Spielende kam Wetzlar in Ballbesitz. Die Schiedsrichter zeigten das Vorwarnzeichen für passives Spiel an, danach sind laut Reglement für die angreifende Mannschaft nur noch vier Pässe erlaubt.

Die Schiedsrichter werteten nun die Weitergabe an Nikolaj Læsø, der den Ball zum vermeintlichen 32:31-Siegtreffer im Tor untergebracht hatte, als fünften Pass und gaben das Tor nicht.

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Wir sind der Auffassung, dass der letzte Pass zu Nikolaj der vierte Pass war und die Aktion deshalb nicht wegen passiven Spiels hätte abgepfiffen werden dürfen. Michael Allendorf

„Wir sind der Auffassung, dass der letzte Pass zu Nikolaj der vierte Pass war und die Aktion deshalb nicht wegen passiven Spiels hätte abgepfiffen werden dürfen. Daher haben wir auch Einspruch angekündigt“, sagte Allendorf.

Sowohl für Wetzlar als auch Eisenach bedeutete das 31:31 den ersten Punkt am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga. Dass das Ergebnis am Grünen Tisch in einen Sieg des Heimteams geändert wird, ist eher unwahrscheinlich. (dpa/mkw)