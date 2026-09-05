Carlos Alcaraz sorgt bei den US Open mit seinem Outfit für Gesprächsstoff. Eine Ex-Spielerin schrieb, er solle „den Nippel wegpacken“. Der Titelverteidiger reagiert nun.

Er spielt im neuen Look. Nach Diskussionen im Internet trägt Carlos Alcaraz nun etwas drunter. IMAGO / Xinhua

Das Getuschel über sein außergewöhnliches Outfit bei den US Open war auch Carlos Alcaraz nicht entgangen. In den ersten beiden Spielen beim Grand-Slam-Turnier in New York war der spanische Tennis-Superstar im weit geschnittenen ärmellosen Basketball-Shirt aufgelaufen. Bei Schlagbewegungen wurden dabei immer wieder seine Brustwarzen freigelegt, was besonders im Internet für reichlich Diskussionen sorgte.

Für sein Drittrundenmatch zog Alcaraz sich nun ein eng anliegendes weißes Shirt unter das Tanktop. „Man hat zuletzt zu oft meinen Nippel gesehen“, begründete der 23-Jährige lachend seine Entscheidung. „Ich habe gedacht, ich könnte sie zumindest für ein Match verstecken“ Es sei seine Entscheidung unabhängig von seinem Ausrüster Nike gewesen.

„Du musst den Nippel wegpacken“

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Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Netzwerken hatten die modischen Auftritte von Alcaraz in New York kommentiert. „Ich liebe dich, Carlos, aber du musst den Nippel wegpacken“, hatte die frühere Spielerin Eugenie Bouchard auf der Plattform X nach dem Erstrundenmatch gefordert. „Er hat zugehört“, kommentierte sie nun das veränderte Outfit nach dem 6:3, 6:4, 6:1 von Alcaraz gegen Yibing Wu aus China in der dritten Runde.

Wie wird der Titelverteidiger nun im Achtelfinale gegen US-Profi Tommy Paul auflaufen? „Ich habe mich wirklich wohl mit einem weiteren Shirt gefühlt“, sagte Alcaraz. „Ich denke, ich werde dabei bleiben.“ (dpa/mkw)