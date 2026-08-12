Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Helmut Kurz ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der Deutsche Skiverband ehrte ihn und sein Andenken.

Die deutschen Ski-Fans trauern um Ex-Bundestrainer Helmut Kurz. (Symbolfoto) IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der ehemalige Skisprung-Bundestrainer Helmut Kurz ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit.

„Wir verneigen uns vor Helmut Kurz, der sich um den Skisport in Deutschland und im DSV verdient gemacht hat“, schrieb der DSV.

Helmut Kurz war auch als aktiver Skispringer erfolgreich

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Kurz, als Aktiver Dritter beim Vierschanzentournee-Springen in Oberstdorf 1959 und Olympia-Teilnehmer 1960 in Squaw Valley, verstarb bereits am 23. Juli.

Kurz hatte die deutschen Skispringer von 1977 bis 1980 trainiert, später war er auch für die Nordischen Kombinierer verantwortlich. (mp/sid)