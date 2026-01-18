„Wir stehen für Professionalität“: Bundesliga-Klub feuert 130-Kilo-Spieler

Nach ziemlich genau vier Jahren ist für John Bryant beim Pokalsieger Syntainics MBC Schluss. Das gab der Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) am Sonntag bekannt. Es seien „zentrale Erwartungen an Professionalität und Zusammenarbeit zuletzt nicht mehr erfüllt“ worden, hieß es in der Mitteilung.

Center Bryant, zweimal als wertvollster Spieler (MVP) der Hauptrunde ausgezeichnet und 2014 Meister mit Bayern München, war Mitte Januar 2022 von den Giessen 46ers zu den Wölfen gewechselt. Ende des vergangenen Jahres absolvierte der US-Amerikaner mit deutschem Pass sein 500. BBL-Spiel.

John Bryant wog über 180 Kilo

Der 38-Jährige war vom MBC bereits nach der Auswärtspartie am vergangenen Wochenende bei den EWE Baskets Oldenburg (84:91) vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt worden. Derzeit würden Gespräche über die nächsten Schritte geführt, teilte der MBC mit, eine Rückkehr in den Kader sei nicht vorgesehen.

Der 2,11 Meter große Bryant sorgte in vergangenen Jahren bereits für Schlagzeilen rund um sein Gewicht. 2023 berichtete er gegenüber der „Sport Bild“, dass es Zeiten gab, zu denen über 180 Kilo wog. Mittlerweile konnte er sein Gewicht zwar auf knapp 130 Kilo reduzieren, es scheinen jedoch grundsätzliche Probleme mit seiner Disziplin vorzuliegen.

„Die Entscheidung war schwierig, aber sie war am Ende unausweichlich, um unsere Grundprinzipien zu schützen“, sagte Sportdirektor Silvano Poropat: „Wir stehen für Professionalität, Disziplin und Teamkultur – ohne diese Grundlagen können wir nicht erfolgreich arbeiten.“ (sid/lam)