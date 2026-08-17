Die Doping-Affäre schwebt wie ein Schatten über seinen tollen Erfolgen. Doch erst einmal wird der Hamburger Europameister für seine Heldentaten im Volksparkstadion gefeiert.

Nach seinem Gold-Sprint bei der Leichtathletik-EM in Birmingham wurde Owen Ansah am Montag in seiner Heimatstadt Hamburg herzlich Empfangen. Im Volksparkstadion warteten die Bosse des HSV und gratulierten ihm persönlich zu seinem sensationellen Triumph.

Als Anerkennung für seinen Erfolg erhielt der gebürtige Hamburger einen Bilderrahmen mit einer eigens zusammengestellten Grafik aus Fotos seiner EM-Erfolge und ein HSV-Trikot mit einem persönlichen Namensflock. Für seinen Sohn, Ansahs größter Fan, gab es das passende Mini-Trikot als Geschenk.

HSV ehrt seinen Europameister Owen Ansah in Hamburg

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„Wir sind stolz auf dich“, hieß es dazu auf dem Instagram-Kanal des HSV. HSV-Präsident Henrik Köncke, Vize-Präsidentin Laura Ludwig, die Vorstände Eric Huwer und Kathleen Krüger, Sportdirektor Claus Costa, David Schulze (Teamleiter Spitzensport) sowie Nils Lillie (Koordinator Leichtathletik Leistungssport) gratulierten Ansah herzlich.

Beim Staffellauf am EM-Schlusswochenende hatte Ansah zuvor noch einmal alles gegeben. Der Europameister hüpfte auf der Tribüne des Alexander Stadiums auf und ab, brüllte seine Kumpels aus Leibeskräften nach vorne. Und feierte dann das überraschende Staffel-Silber von Birmingham, als hätte er selber mitsprinten dürfen. Das durfte der schnellste Deutsche der Geschichte aber nicht. Ob und wann Ansah dies bei einer großen Meisterschaft wieder darf, ist offen. Der EM-Triumphator verließ den Ort seines größten Sieges in schierer Ungewissheit.

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Dopingverfahren: Wie geht es für Ansah weiter?

„Ich habe eine Goldmedaille gewonnen“, sagte Ansah freundlich, aber bestimmt: „Wir können gerne dieses Thema auseinandernehmen, aber über andere Sachen möchte ich nicht sprechen.“ Dass ihm wegen eines, so der Vorwurf, verweigerten Dopingtests vier Jahre Sperre und die Aberkennung seiner EM-Medaillen - Gold am Freitag über 200 m und Bronze zuvor über 100 m - drohen, wollte Ansah in den Tagen von Birmingham nicht erörtern.

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Owen Ansah präsentiert beim HSV-Empfang im Volksparkstadion seine Gold- und Bronzemedaille. WITTERS

Bitter genug für ihn, dass der Verband verständlicherweise nicht verantworten wollte, dass deswegen auch noch die Staffel disqualifiziert werden könnte. Diese gewann am Samstagabend ohne ihn, aber auch für ihn Silber. „Wir sind so stolz auf den Jungen“, sagte Staffel-Sprinter Marvin Schulze: „Wir sind ein Team und stehen alle hinter Owen.“

„Quality Time“ mit der Familie in Hamburg

Ansah machte sich aus Birmingham auf den Heimweg nach Hamburg, freute sich auf „Quality Time“ mit der Familie. „Nur einer darf schneller sein als ich, das ist mein kleiner Sohn. Der will immer gegen mich rennen“, sagte er. Doch wenn es so läuft, wie es droht, dann könnte der Sohnemann einer der wenigen sein, gegen die der erste deutsche 200-m-Europameister seit 1982 in den kommenden Jahren antreten darf.

Deutschland braucht Medaillen, dafür bin ich da. Owen Ansah

Dass Ansah mit düstersten Aussichten und unter mentaler Riesenbelastung so stark wie nie lief, war eine bemerkenswerte Leistung. Am Freitag ließ er dem britischen Topstar Zharnel Hughes keine Chance, Ansah siegte in 19,95 Sekunden - nur der zu starke Rückenwind verhinderte einen deutschen Rekord - vor Hughes (20,16).

„Gar nicht schwierig“ sei es gewesen, alles Negative auszublenden, sagte Ansah, „ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich beeinflussen kann.“ Und er habe eine Mission zu erfüllen gehabt. „Ich trainiere ja nicht nur für mich, sondern auch für Deutschland“, sagte er: „Deutschland braucht Medaillen, dafür bin ich da.“

Ansah: Unterschrift auf einem Aufklärungsbogen?

Ansahs Mission ist vorerst abgeschlossen. Und es braucht kein Psychologie-Studium, um zu erkennen, dass nun die wirklich schwere Zeit für Ansah beginnt, der sich zuletzt immer mit dem Wettkampfgeschehen ablenken konnte.

Nun steht der lange sportjuristische Weg an, um eine Sperre und den Verlust der EM-Erfolge zu vermeiden. Die ARD berichtete, dass Ansah beim Vorfall im Juli, als er wegen Abreisestress keine Probe abgab, per Unterschrift auf einem Aufklärungsbogen bestätigte, sich über die Konsequenzen im Klaren zu sein - damit sähe es schlecht aus.

HSV-Held Ansah will weitermachen wie bisher, hat Ziele. „Ich bin 25. Es heißt, man erreicht das perfekte Sprintalter mit 27“, sagte Ansah: „Ich habe noch ein paar Jahre Zeit, dies unter Beweis zu stellen.“ Er wirkte nicht, als würde er daran zweifeln. (sid/mkw)