Highlight in Down Under. Am anderen Ende der Welt wollen Hamburgs Beachvolleyball-Helden beim Höhepunkt einer für sie schwierigen Saison auftrumpfen. Nils Ehlers und Clemens Wickler zählen bei der WM in Australien nicht zu den Topfavoriten, trauen sich aber einen letzten Coup in diesem Jahr zu, bevor sich ihr Leben auf besondere Weise verändern und nichts mehr sein wird, wie es einmal war.



