mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nils Ehlers und Clemens Wickler bei einem Beachvolleyball-Match bei Olympia

Nils Ehlers (l.) und Clemens Wickler feierten mit der ​​​​​​​Olympia-Silbermedaille in Paris den größten Erfolg ihrer Karriere. Foto: picture alliance/dpa

paid„Wir erfinden uns neu“: Glücksgefühle vor der WM für Hamburgs Olympia-Helden

kommentar icon
arrow down

Highlight in Down Under. Am anderen Ende der Welt wollen Hamburgs Beachvolleyball-Helden beim Höhepunkt einer für sie schwierigen Saison auftrumpfen. Nils Ehlers und Clemens Wickler zählen bei der WM in Australien nicht zu den Topfavoriten, trauen sich aber einen letzten Coup in diesem Jahr zu, bevor sich ihr Leben auf besondere Weise verändern und nichts mehr sein wird, wie es einmal war.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test