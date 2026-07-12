Selbst gewann er 18 Einzeltitel in seiner Karriere, heute ist Michael Stich als TV-Experte für Prime Video im Einsatz. Er schwelgt in Erinnerungen an vergangene Zeiten mit Alexander Zverev und dessen „Hunger“ und Begeisterung.

Ex-Wimbledon-Sieger Michael Stich (57) kennt Alexander Zverev (29) schon seit dessen Kindertagen und erzählte, wie groß der Ehrgeiz des jungen Alexander war.

„Er wollte immer spielen und wenn keiner mit ihm gespielt hat, war er stinksauer“, berichtete Stich über seine Erinnerungen an den Fünf-, Sechs-, Siebenjährigen. „Er hatte immer diesen Hunger, er hatte immer diese totale Begeisterung“, schilderte Stich, der in Wimbledon als Experte für den Bezahlsender Prime Video im Einsatz ist.

Wenn keiner mit ihm gespielt hat, war er stinksauer. Michael Stich

Michael Stich sielte mit Mischa Zverev beim UHC

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Stich spielte damals vor mehr als 20 Jahren häufiger mit Zverevs fast zehn Jahre älterem Bruder Mischa Zverev beim Uhlenhorster HC in Hamburg, wie er erzählte. Mit dem jüngeren Zverev-Bruder habe er nicht gespielt. „Mir war das zu anstrengend. Er wäre mir zu fordernd gewesen, weil er dann nicht nur sauer war, da flog dann auch mal ein Schläger, dann wurde auch mal geweint. Er wollte halt unbedingt“.

Zverev kann sich am Sonntag (17 Uhr/Prime Video) zum ersten deutschen Wimbledon-Champion seit Stich vor 35 Jahren küren. Im Endspiel des Rasenklassikers in London tritt der Hamburger gegen den italienischen Vorjahressieger und Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner an. Erst vor fünf Wochen gewann Zverev bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. (dpa/mkw)