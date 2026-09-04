Aryna Sabalenka wird bei ihrem Tennis-Match in den USA von starkem Marihuana-Geruch gestört – und wendet sich an die Schiedsrichterin. Was sie fordert.

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat sich während ihrer Drittrundenpartie bei den US Open wegen zu starken Marihuana-Geruchs auf dem Platz beschwert. Die Titelverteidigerin aus Belarus brach im ersten Satz beim Stand von 2:0 ihren Aufschlag ab und ging zur Schiedsrichterin. „Jemand raucht Weed. Willst du nicht mal etwas machen? Weil es so stark ist“, sagte die 28-Jährige im Louis Armstrong Stadium.

Nach der Partie berichtete sie über die Szene. „Ich dachte nur: Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt rauchen, was ihr wollt, ihr könnt euch so gut entspannen, wie ihr wollt, aber bitte nicht in der Nähe der Tennisplätze“, sagte Sabalenka in der Pressekonferenz nach ihrem Achtelfinaleinzug. „Es ist etwas schwierig, mit diesem Geruch umzugehen, wenn man versucht, sein Bestes zu geben.“

Marihuana bei den US Open: „Snoop Doggs Wohnzimmer“

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So stark habe sie dies noch nie wahrgenommen, sagte sie nach dem 6:3, 6:4 gegen Kamilla Rachimowa aus Usbekistan. Aufgrund des starken Winds wisse sie nicht, ob jemand im Stadion oder draußen geraucht habe. „Ich hoffe einfach, dass sie sich dessen etwas bewusster werden“, forderte Sabalenka, die zuletzt bei einer Frage eines Journalisten die Fassung verloren hatte.

Grasgeruch ist ein Dauerthema beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Seit Ende 2022 wird in New York legal Marihuana zu Genusszwecken verkauft. „Oh mein Gott, es ist buchstäblich überall, der ganze Platz riecht nach Weed“, hatte Alexander Zverev vor drei Jahren nach einem Match berichtet. „Court 17 riecht wie Snoop Doggs Wohnzimmer.“

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Tamara Korpatsch hatte dieses Jahr über besonders starken Geruch auf den Trainingsplätzen in einem nahe der Anlage gelegenen Park erzählt. Sie habe Asthma. „Wenn ich das rieche, kann ich nicht mehr einatmen und kriege keine Luft“, sagte sie. (dpa/mp)