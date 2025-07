Wieder im Krankenhaus: Neue Sorgen um Rad-Legende

Die belgische Radsport-Ikone Eddy Merckx muss sich einer weiteren Hüftoperation unterziehen und befindet seit Sonntag in einem Krankenhaus in Antwerpen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Montag mit Verweis auf Quellen aus dem Umfeld des 80-Jährigen.

Der neuerliche Eingriff hängt demnach mit Komplikationen durch das Einsetzen einer Hüftprothese nach einem Radunfall im vergangenen Dezember zusammen. Merckx hatte zuletzt außerdem eine Hautinfektion entwickelt, die eine intensive Behandlung mit Antibiotika erforderte. Er wird voraussichtlich mindestens zehn Tage in der Klinik bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Drama bei Tour de France: Sprint-Star muss nach üblem Sturz aufgeben

Merckx gewann je fünfmal die Tour de France und den Giro d’Italia, dazu einmal die Spanien-Rundfahrt. Bei jedem der fünf Monumente siegte er mindestens zweimal, Merckx war dreimal Straßen-Weltmeister. Seine 525 Tagessiege sind unerreicht im Profi-Radsport. (sid/hen)