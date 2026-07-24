Anna Bondár zieht bei den Hamburg Ladies Open erneut ins Halbfinale ein. Nach heftigen Vorwürfen äußert sich der Rothenbaum-Star deutlich.

Anna Bondár schraubt weiter an ihrer irren Bilanz am Rothenbaum. Durch ihren Viertelfinal-Sieg gegen Alina Charaeva (Armenien) zog sie 2026 erneut ins Halbfinale der MSC Hamburg Ladies Open ein. Dort trifft sie auf eine Qualifikantin, die kampflos in die Vorschlussrunde einzog. Die an eins gesetzte Oleksandra Oliynykova (Ukraine) warf Bondár „aktive Kriegsunterstützung“ vor und zog sogar einen Vergleich zu Nazi-Deutschland. Oliynykova konnte ihr Viertelfinal-Match derweil nicht antreten.

An Bondárs Rothenbaum-Bilanz kommt so schnell niemand heran. 2024 siegte sie bei ihrem Debüt sowohl den Einzel- als auch den Doppel-Titel. 2025 musste sie sich in beiden Konkurrenzen im Finale geschlagen geben. In diesem Jahr verzichtete Bondár auf eine Teilnahme im Doppel. „Ich habe mich dieses Jahr mehr aufs Einzel konzentriert. Es ist mein letztes Turnier auf Sand, bevor ich auf Hardcourt wechsle, darum hatte ich das Gefühl, dass es besser wäre, kein Doppel zu spielen.“

2024 gewann Anna Bondár das Turnier am Rothenbaum. WITTERS

Mit vollem Fokus aufs Einzel besiegte die Ungarin in der ersten Runde Moyuka Uchijima aus Japan in zwei Sätzen. Enger wurde es in der zweiten Runde, wo sie auf Hamburgerin Noma Noha Akugue traf. Nach 6:1, 2:0-Führung kam Noha Akugue zurück und drehte auf ein zwischenzeitliches 1:6, 6:3, 5:4, 30:15 bei eigenem Aufschlag. Doch auch davon ließ sich Bondár nicht beeindrucken und drehte auf 6:1, 3:6, 7:5.

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Bondár über die Hamburg Ladies Open: „Ich liebe diesen Court“

Im Viertelfinale wartete am Freitagvormittag Weltranglisten-117. Charaeva, die durch ihre Siege in Hamburg ein neues persönliches Karrierehoch erreichen wird (111.) und sich in der zweiten Runde überraschend gegen die formstarke und an acht gesetzte Österreicherin Sinja Kraus durchsetzen konnte.

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Gegen Charaeva zeigte Bondár keine Gnade, schnappte sich den ersten Satz souverän mit 6:1 und ging auch im zweiten Durchgang mit 4:2 in Führung. Charaeva gelang zwar noch das Rebreak, im Tiebreak war die 29-jährige Bondár dann aber mit all ihrer Erfahrung überlegen und nutze ihren ersten Matchball nach 1:48 Stunden zum 6:1, 7:6 (7:3)-Endstand.

Heftige Anschuldigungen: „Wie in Nazi-Deutschland zu spielen“

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„Ich liebe es, hier herzukommen. Immer wenn ich den Turnierkalender sehe, weiß ich, dass ich auf jeden Fall kommen werde“, beschrieb Bondár ihre besondere Hamburg-Verbindung nach dem Match. „Ich liebe diesen Court einfach. Ich habe mich von Match zu Match verbessert und werde alles geben, ein weiteres Finale zu erreichen.“

Im Halbfinale hätte es für Bondár gegen die an eins gesetzte Oleksandra Oliynykova (Ukraine) gehen können, die ihr Match gegen Qualifikantin Elina Avanesyan (Armenien) jedoch wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht antreten konnte. Damit bleiben einige eisige Matches am Rothenbaum erspart. Oliynykova und Bondár trafen im Februar in Rumänien aufeinander, wo es zu einer aufsehenerregenden Szene kam. Oliynykova verweigerte sowohl den sonst üblichen Handschlag nach dem Match als auch ein gemeinsames Foto mit der Ungarin.

Oleksandra Oliynykova steht bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum im Viertelfinale. WITTERS

Hintergrund war Bondárs Teilnahme an einem Showevent in St. Petersburg, das vom russischen Energiekonzern Gazprom organisiert und unterstützt wurde. „Das ist, als hätte man 1941 in Nazi-Deutschland gespielt“, sagte sie mit Bezug auf das Showturnier auf einer Pressekonferenz. „An einem Gazprom-Turnier teilzunehmen, ist eine direkte und aktive Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine“, schrieb Oliynykova auf Instagram.

Rothenbaum-Halbfinalistin Avanesyan macht Riesensprung

„Ich würde ihr die Hand geben, wenn sie sich öffentlich entschuldigt und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verurteilt“, sagte sie über einen möglichen Handschlag mit Bondár in Rumänien. „Sie hat nie mit mir gesprochen. Ich habe den Krieg nie unterstützt, aber ich bin hier, um Tennis-Fragen zu beantworten“, nahm Bondár Stellung, die nun also auf Avanesyan treffen wird, die kampflos ins Halbfinale einzog. „Sie ist eine starke Spielerin, es wird ein guter Kampf“, schätzte Bondár ein. Auf der Tour steht es im direkten Vergleich zwischen den beiden 1:1, wobei das letzte Match drei Jahre zurückliegt.

Die 23-jährige Avanesyan, die in ihrer jungen Karriere bereits mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wird durch die Woche am Rothenbaum einen großen Sprung in der Weltrangliste machen. Sie war schon die 36 der Welt, rutschte unter anderem durch ihre Verletzungen jedoch wieder ab. Momentan ist sie die 208 der WTA, steht durch den Halbfinal-Einzug aber in der Live-Rangliste bereits als 158 der Welt da.