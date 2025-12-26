„Wie in einem Videospiel“: Basketball-Superstar Jokic mit außerirdischer Leistung

Nikola Jokic dreht am Weihnachtsabend völlig auf: 56 Punkte, 16 Rebounds, 15 Assists – und ein historisches Triple-Double. Nach Verlängerung schlagen die Denver Nuggets Minnesota in einem echten Krimi.

Nikola Jokic spielte wie im Rausch – und schrieb an Weihnachten NBA-Geschichte. Beim Heimspiel der Denver Nuggets gegen die Minnesota Timberwolves lieferte der Superstar 56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists.

Jokic mit NBA-Rekord an Weihnachten

Damit schaffte der Serbe als erst zweiter Profi in der Geschichte der NBA ein Triple-Double mit mindestens 50 Punkten, 15 Rebounds und 15 Assists. Zuvor war das nur James Harden gelungen.

Die NBA schrieb von Zahlen „wie in einem Videospiel“. Auch, weil Jokic und Minnesotas Anthony Edwards (44) zusammen selbst für 100 Punkte verantwortlich waren.

Superstar der Nuggets nimmt Stephen Curry den Rekord ab

Die Nuggets gewannen das packende Heimspiel nach Verlängerung mit 142:138. Jokic traf alleine 18 Punkte in der Overtime und nahm damit Stephen Curry (17) von den Golden State Warriors diese Bestmarke ab.

„Wir haben einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen“, sagte Jokic am ESPN-Mikrofon. Auf seine eigenen Fähigkeiten als Führungsspieler angesprochen, antwortete der 30 Jahre alte Serbe in gewohnter Bescheidenheit ausweichend.

„Es war ein verrücktes Spiel. Es ist toll, das Weihnachtsspiel mit einem Sieg zu beenden“, sagte Jokic. (dpa/mp)