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Wie bitter! Deutscher Leichtathletik-Star erlebt EM-Drama – beim Warmmachen

Simon Batz stürzt nach dem Absprung im Weitsprung bei der EM-Qualifikation in Birmingham.
Der bittere Moment: Simon Batz fasst sich beim Einspringen an den Oberschenkel.

Weitspringer Simon Batz konnte nicht zur Qualifikation antreten, da sich der deutsche Meister von der MTG Mannheim beim Einspringen am Oberschenkel verletzte.

Ist das bitter! Die deutschen Leichtathleten müssen bei der EM in Birmingham einen weiteren schmerzhaften Ausfall verkraften.

Weitspringer Simon Batz konnte am Montagmittag nicht zur Qualifikation antreten, der deutsche Meister von der MTG Mannheim verletzte sich beim Einspringen am Oberschenkel.

Leichtathletik-EM in Birmingham: Aus für Weitspringer Simon Batz

„Ich bin in der besten Form, in der ich jemals war, angereist. Ich glaube, ich hätte da auf jeden Fall vorne mitmischen können, und hab mich auch super gefühlt. Umso bitterer ist das jetzt“, sagte Batz in der ARD.

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Batz war mit seiner Siegesweite von der DM in Wattenscheid (8,29) als Nummer sechs Europas nach Birmingham gereist und zumindest ein Kandidat für das Finale. Zuvor hatten schon Lauf-Ass Mohamed Abdilaahi und Hochspringer Tobias Potye ihren Start verletzt abgesagt. (sid)

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