Wie bei den Towers: NBA-Spiel abgesagt – der Grund ist ein anderer

Das Heimspiel der Chicago Bulls gegen Miami Heat ist am Donnerstagabend in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kurzfristig abgesagt worden. Grund für die Verschiebung war Feuchtigkeit auf dem Spielfeld im United Center, die den Court unbespielbar machte. Die Partie sollte ursprünglich um 2.00 Uhr deutscher Zeit beginnen, der Tip-off wurde zunächst verzögert, ehe die Liga die Begegnung offiziell absetzte.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. „Das Spiel im United Center wurde aufgrund von Feuchtigkeit auf dem Boden, die den Court unbespielbar macht, verschoben“, teilte die NBA in einer Stellungnahme mit. Die Halle ist auch Heimstätte des Eishockeyteams Chicago Blackhawks, das am Mittwoch dort spielte und am Freitag erneut antritt.

Neuer Termin für Spielansetzung steht noch nicht fest

Solche Vorfälle sind in der NBA zwar selten, aber nicht ohne Beispiel: 2016 musste ein Duell zwischen den Sacramento Kings und den Philadelphia 76ers abgesagt werden, weil Kondenswasser von der darunterliegenden Eisfläche den Boden rutschig machte.

Ein ähnliches Problem trat 2017 im Target Center in Minneapolis auf, als die Minnesota Timberwolves ihr Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers nach einer Eishockey-Veranstaltung und einer „Disney on Ice“-Show verschieben mussten. (sid/hmg)