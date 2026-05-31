„Werde bereit sein“: Zverev siegt – Grand-Slam-Traum rückt näher

Alexander Zverev hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der French Open erreicht. Der Hamburger gewann auf dem Court Philippe-Chatrier nach einem durchwachsenen Start letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Nachrücker Jesper de Jong, der am Sonntag seinen 26. Geburtstag feierte.

Damit darf der Tokio-Olympiasieger weiter vom ersehnten ersten Grand-Slam-Titel träumen. In der Runde der letzten Acht trifft Zverev beim Höhepunkt der Sandplatzsaison auf den spanischen Teenager Rafael Jódar.

Zverev gewinnt bei den French Open gegen de Jong

Im Duell mit dem aktuellen Weltranglisten 106. de Jong, der in der Qualifikation ausgeschieden und nur als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht war, erwischte Zverev einen schwachen Auftakt. Bei deutlich abgekühlten Temperaturen in Paris leistete sich der Deutsche zu Beginn zahlreiche Vorhandfehler. Dank einer Leistungssteigerung schnappte er sich bei kurzzeitig einsetzendem Regen den ersten Satz im Tiebreak.

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In der Folge stabilisierte sich aber Zverevs Spiel. Nach 2:14 Stunden Spielzeit verwandelte der 29-Jährige schließlich seinen ersten Matchball zum Sieg. „Am Anfang war es nicht leicht. Aber als ich den Rhythmus gefunden hatte, habe ich mich sehr wohlgefühlt auf dem Court. Ich denke, ich bin auf meinem Weg“, sagte Zverev hinterher im On-Court-Interview.

„Unglaublich talentiert“: Jetzt wartet der Spanier Jódar

Auch die weiterhin relativ hohen Temperaturen hätten ihm nicht geschadet, im Gegenteil: „Ich bevorzuge es, wenn es heiß ist. Ich mag die Hitze, dann sind meine Bälle schneller. Ich hoffe, ich kann damit weitermachen, gutes Tennis zu zeigen.“

Durch den Viertelfinal-Einzug ist Zverev, der der letzte verbliebene Top-5-Spieler im Turnier ist und nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner und Novak Djokovic als heißester Anwärter auf den Titel an der Seine gilt, nur noch drei Siege vom großen Triumph entfernt. Auch gegen den spanischen Shootingstar Jódar, der gegen seinen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand drehte und 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gewann, ist die Nummer zwei der Setzliste klar favorisiert. Im Vorjahr war Zverev im Viertelfinale an Djokovic gescheitert.

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Nun wartet also Jódar als Gegner in der Runde der letzten Acht. „Er ist ein sehr junger Spieler, unglaublich talentiert. Es wird eine schwierige Challenge“, weiß Zverev. „Aber ich muss mir selbst vertrauen. Ich werde bereit sein.“ (sid/tim)