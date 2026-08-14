„Wenn ich nicht so weiß wäre ...“: Laufstar verurteilt Rassismus im Netz

„Wir vertreten hier alle ein Land, Deutschland“, sagte 800-Meter-Läuferin Smilla Kolbe. Offenbar sehen das in den Kommentarspalten nicht alle so.

800-Meter-Läuferin Smilla Kolbe hat nach ihrem EM-Halbfinale rassistische Hass-Kommentare im Netz gegen ihre Teamkollegen verurteilt und einen emotionalen Appell an die Fans gerichtet.

„Wir vertreten hier alle ein Land, Deutschland. Wir treten hier mit Fairness und Respekt irgendwie an. Das sind die Werte im Sport. Und ich erwarte das genauso von allen, die supporten und zuschauen“, sagte Kolbe. Die 24-Jährige hatte in ihrem Halbfinale als Sechste um nur zwei Hundertstelsekunden den Endlauf am Freitagabend verpasst.

Kolbe über ungleiche Bewertung: „Das ist nicht fair“

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Doch das Rennen rückte schnell in den Hintergrund. „Ich freue mich extrem über den ganzen Support, den ich kriege“, sagte Kolbe und fügte hinzu: „Ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn ich nicht so weiß wäre, wie ich bin. Das finde ich irgendwie erschreckend. Ich sehe das in anderen Kommentarspalten. Ich finde einfach, das ist nicht fair.“

Konkrete Teamkolleginnen oder Teamkollegen, die von den Hass-Kommentaren betroffen sind, nannte Kolbe nicht. „Das sieht man unter vielen Posts. Deswegen sage ich nicht mehr. Also ich will mich auch aufs Positive konzentrieren. Ich wollte es einfach nur loswerden, weil mir das extrem wichtig ist.“ (dpa)