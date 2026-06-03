„Weiß nicht, was gerade passiert“: Qualifikantin schreibt Tennis-Märchen in Paris

Aus der Quali ins Halbfinale: Der sensationelle Lauf der Polin Maja Chwalinska bei den French Open geht weiter. Die 24-Jährige stellte mit ihrem 7:6 (7:3), 6:3-Viertelfinalerfolg gegen die Russin Anna Kalinskaya in Paris das beste Ergebnis einer Qualifikantin seit Beginn des Profitennis 1968 ein. Zuletzt hatte die Argentinierin Nadia Podoroska das Kunststück im Jahr 2020 geschafft.

„Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was gerade passiert“, sagte Chwalinska ungläubig: „Jedes einzelne Spiel hier ist irgendwie verrückt für mich. Ich bin sehr dankbar.“

Qualifikantin begeistert mit unkonventionellem Spiel

Die Weltranglisten-114., die es erstmals überhaupt ins Hauptfeld beim Höhepunkt der Sandplatzsaison schaffte, überforderte Kalinskaya mit ihrem variantenreichen Spiel. Mit 1,64 Metern Körpergröße und weniger kraftvollen Grundlinienschlägen als ihre Konkurrenz streut Chwalinska angeschnittene Slicebälle, Stopps, aber auch Netzangriffe ein.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Chwalinska im Halbfinale gegen Shnaider

Kalinskaya fand Ende des ersten Satzes ein Mittel gegen die Außenseiterin und holte noch auf – doch Chwalinska bewies starke Nerven.

Das könnte Sie auch interessieren: Tatjana Maria darf Titel nicht verteidigen – ihr Mann klagt: „Sie helfen uns nicht“

Im zweiten Durchgang ließ die Polin dann keine ernsthaften Zweifel am Erfolg mehr aufkommen. Im Halbfinale trifft sie nun auf die Russin Diana Shnaider, die überraschend die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus mit 3:6, 7:5, 6:0 aus dem Turnier warf. (sid/ggg)