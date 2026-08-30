Kaum steigt der sportliche Erfolg, melden sich plötzlich alte Bekannte und entfernte Kontakte. Coco Gauffs Mutter hat deshalb öffentlich eine klare Grenze gezogen.

Candi Gauff beklagt, dass an ihre Tochter zahlreiche lästige Ticketwünsche herangetragen werden. picture alliance / PA Images | Adam Davy

Kostenlose Eintrittskarten für große Turniere sind bei Tennisprofis offenbar heiß begehrt. Für Stars wie Coco Gauff bedeutet das regelmäßig Anfragen von Menschen, zu denen teils jahrelang kein Kontakt bestand.

Kurz vor den US Open reagierte Gauffs Mutter Candi deshalb mit einer deutlichen Nachricht auf Instagram. Sie richtete sich an die „liebe Familie und Freunde“ und erklärte, dass bereits alle verfügbaren Tickets vergeben seien.

Candi Gauff berichtet von absurden Anfragen

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Coco Gauff selbst war von dem öffentlichen Statement ihrer Mutter zunächst überrascht. „Oh mein Gott!“, habe sie im ersten Moment gedacht, berichtete die zweimalige Grand-Slam-Siegerin.

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Im Nachhinein hält die 22-Jährige die Nachricht aber für notwendig. „Ganz ehrlich, plötzlich melden sich Leute aus dem Nichts. Man hat jahrelang keinen Kontakt.“

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Profis haben nur begrenzte Kontingente

Die Anfragen gingen teils sehr weit, erklärte die Weltranglistenvierte aus den USA. Manche würden weder gratulieren noch sich zum Geburtstag melden – und dann plötzlich fragen: „Oh, ich bin in New York, kann ich bitte acht Tickets für dein Spiel in deiner Loge haben?“

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Die Spielerinnen und Spieler erhalten bei Turnieren eine bestimmte Zahl an kostenlosen Eintrittskarten. Wie groß das jeweilige Kontingent bei den US Open genau ist, konnten die Organisatoren auf Anfrage zunächst nicht sagen.

Gauff: „Manche Anfragen sind so absurd“

Gauff betonte, man versuche, möglichst allen Wünschen gerecht zu werden. Doch das habe Grenzen. „Aber manche der Anfragen sind so absurd, dass man sich wundern würde.“

Ihre Mutter machte deshalb unmissverständlich klar, dass die Gästekarten bereits verteilt seien. „Bitte kümmert euch selbst um den Kauf von Karten“, schrieb Candi Gauff.

„Coco ist jetzt erwachsen und hat ihre eigenen Freunde“

Dazu gab sie noch einen weiteren Hinweis: „Fragt bitte nie nach mehr als zwei Karten. Coco ist jetzt erwachsen und hat ihre eigenen Freunde, denen sie Karten für das Spiel schenkt.“

Für das Statement gab es vor dem Turnierstart am Sonntag viel Unterstützung aus dem Kreis der Profis. Frances Tiafoe zeigte sich begeistert.

Frances Tiafoe feiert Statement von Gauffs Mutter

„Das war das Beste, was ich gesehen habe. Unglaublich. Ich liebe alles daran“, sagte der Amerikaner.

Auch sein Landsmann Taylor Fritz kennt das Problem. „Als Spieler muss man sich damit auseinandersetzen, was ärgerlich ist, weil man ja noch andere Dinge zu tun hat“, erklärte Fritz.

Bei ihm würden Anfragen für 40 oder sogar 50 Tickets eingehen – und das direkt an ihn persönlich. (dpa/mp)