„Warum reden wir noch darüber?“ Tennis-Star Osaka genervt von Kleider-Diskussion

Naomi Osaka konnte irgendwann nur noch lachen. „Ihr fragt immer wieder, und ich antworte immer wieder“, sagte die Japanerin, nachdem sie zum x-ten Mal auf ihre extravaganten Outfits bei den French Open angesprochen worden war: „Warum reden wir immer noch darüber?“ Mit der Kleidungswahl für ihre Matches zieht Osaka die Blicke am Bois de Boulogne auf sich, und sorgt für reichlich Gesprächsstoff in der französischen Modestadt. Die eigenen sportlichen Erfolge gehen dabei fast unter.

Und so musste Osaka auch nach ihrem erstmaligen Einzug in das Achtelfinale von Roland Garros wieder einmal Rede und Antwort stehen. Wie viele dieser Outfits wie das bodenlange, schwarze Glitzerkleid bei ihrem Auftaktmatch gegen die von dieser Modenshow nur mäßig begeisterte Laura Siegemund oder die goldene Jacke aus der dritten Runde hat sie überhaupt dabei? Wie viel Zeit fließt in die Planung ein? Und: Bleibt der Sand eigentlich in den Klamotten hängen?

Osaka erinnert an Serena Williams

Bei den vielen Nachfragen geht Osaka mal mehr, mal weniger ins Detail. Klar ist aber: Die Kleidung ist für sie eine Art, sich selbst auszudrücken. „Für mich wäre es mittlerweile fast schon seltsamer, ein normales Tennisoutfit zu tragen.“ Osaka wolle einfach nur, „dass alles Spaß macht, ich will es für mich selbst spannend gestalten“.

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In Frankreich bringt Osaka ihre besondere Kleidung offenbar Glück. Mit ihren Auftritten erinnert sie dabei auch an eine gewisse Serena Williams, die selbst zu ihrer aktiven Zeit gerne modische Akzente gesetzt hatte. Gut möglich, dass sich beide bald wieder auf dem Platz gegenüberstehen, Gerüchten zufolge steht Williams vor ihrer Rückkehr auf die Tour.

Sie werde sich das erste Match der 23-maligen Grand-Slam-Gewinnerin „auf jeden Fall ansehen“, sagte Osaka: „Es wird die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein großes Publikum an.“

Osaka über ihr weiteres Turnier: „Was auch immer passiert, passiert eben“

Doch zuvor wünscht die 28-Jährige, ihre persönliche Reise in Paris fortzusetzen. Die Runde der letzten 16 hat es dabei in sich, an diesem Montag wartet der Kracher gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Die vergangenen zwei Duelle verlor Osaka gegen die Belarussin – doch davon will sich die Japanerin nicht aus der Ruhe bringen lassen.

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„Hoffentlich kann ich meine Konstanz beibehalten und weiterhin versuchen, aggressiv zu spielen. Was auch immer passiert, passiert eben“, sagte die Weltranglisten-16.: „Ich bin wirklich dankbar für jedes Spiel, das ich gewinnen kann, und hoffe nur, dass ich so weitermachen kann.“ Um so weitere Outfits präsentieren zu dürfen. (sid/tb)