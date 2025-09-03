„Warum hat mir das niemand gesagt?“: Netz lacht über Tennis-Star nach Mode-Panne

Im vergangenen Jahr stand der Amerikaner Taylor Fritz noch im Endspiel der US Open. Jetzt verabschiedet er sich vorzeitig aus dem Turnier – begleitet von einer Mode-Panne.

Dieser Abend war ein Reinfall für den amerikanischen Tennis-Profi Taylor Fritz und seinen deutschen Sponsor. Denn bei der klaren Viertelfinal-Niederlage bei den US Open gegen Novak Djokovic trug der Weltranglisten-Vierte versehentlich sein Stirnband mit der Aufschrift des Modeunternehmens falsch herum. Dafür wurde der Vorjahresfinalist Fritz anschließend in den sozialen Netzwerken verspottet – als wäre die elfte Niederlage im elften Spiel gegen Djokovic (3:6, 5:7, 6:3, 4:6) nicht schon ärgerlich genug.

Yo why’d nobody tell me that shit was backwards — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 3, 2025

„Yo, warum hat mir niemand gesagt, dass die S… falsch herum ist?“, schrieb Fritz in einer ersten Reaktion nach dem Match auf der Plattform X. Und ein Tennis-Fan kommentierte das so: „Er ist nicht der Boss, wenn sein Gegner Djokovic ist.“ (dpa/mp)