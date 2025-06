Warnung für Hamburg? So viele Milliarden kostete Olympia die Franzosen

Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris haben fast sechs Milliarden Euro an öffentlichen Geldern gekostet. Dies gab der französische Rechnungshof am Montag rund elf Monate nach dem Beginn der Sommerspiele in der Hauptstadt im Rahmen einer ersten konkreten Schätzung bekannt.

Demnach haben sich die reinen Organisationskosten auf 2,77 Milliarden Euro belaufen, wobei 1,4 Milliarden für den Bereich Sicherheit anfielen. Die Kosten für die Infrastruktur lagen laut Rechnungshof bei 3,19 Milliarden Euro.

Lacroix: „Eine Zahl, die in keinem Verhältnis zur Realität steht“

Die Schätzungen des Rechnungshof sorgten für Unverständnis beim Organisationskomitee COJO. Es sei „eine Zahl, die in keinem Verhältnis zur Realität steht“, sagte OK-Finanzchef Fabrice Lacroix laut der Nachrichtenagentur AFP, die wahren öffentlichen Kosten lägen vielmehr bei „rund zwei Milliarden Euro“.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Sadist aus dem Kinderzimmer : Der Fall „White Tiger“ – jetzt spricht der Vater

Der Fall „White Tiger“ – jetzt spricht der Vater Absturz eines Medizin-Unternehmers : Warum jetzt Tausende Patienten in Not sind

Warum jetzt Tausende Patienten in Not sind Die Mega-Projekte in der Innenstadt : Es wird chaotisch am Hauptbahnhof

Es wird chaotisch am Hauptbahnhof Odyssee für einen Studienplatz : Wie eine junge Hamburgerin um ihren Medizin-Traum kämpft

Wie eine junge Hamburgerin um ihren Medizin-Traum kämpft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wen HSV und St. Pauli verpflichten wollen & der Dauerkarten-Report : Was sie kosten – und warum Fans chancenlos sind

Wen verpflichten wollen & : Was sie kosten – und warum Fans chancenlos sind 20 Seiten Plan7: Kubas Salsa-Star in Hamburg, 160 Stiftungen feiern Aktionstage & ein ganzer Stadtteil wird zur Bühne bei der Altonale

Laut OK habe der Rechnungshof zu weitreichend öffentliche Kosten in die Olympia-Bilanz eingerechnet. Er habe „voreingenommen“ gerechnet, das berge die Gefahr, „eine verzerrte Wahrnehmung zu erzeugen“.

Das Reinigen der Seine war besonders teuer

So war es strittig, ob die Anschaffung von Drohnen, die auch nach den Spielen eingesetzt wurden, in die Olympia-Bilanz einfließen sollen. Zudem sind die noch nicht gänzlich absehbaren Kosten für die Reinigung der Seine ein Streitpunkt. Der Rechnungshof schätzt, dass „zwischen 200 Millionen und einer Milliarde Euro“ der insgesamt 1,4 Milliarden Euro Seine-Investitionen dem Vorhaben zuzurechnen sind, den Fluss für die Sommerspiele beschwimmbar zu machen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

OK-Präsident Tony Estanguet, mittlerweile IOC-Mitglied, kritisierte in einem Antwortschreiben an den Rechnungshof, dass dieser „die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Spiele“ nicht berücksichtige: „Die hastige Veröffentlichung dieses Dokuments wird leider Verwirrung in der Öffentlichkeit über die Realität dieses Großereignisses stiften, das vor kaum einem Jahr die beste Seite unseres Landes präsentierte.“

Olympia bringt für 2024 Einnahmen von 76 Millionen

Zuvor hatte bereits das COJO seinen Jahresabschluss vorgelegt, der einen Gewinn von 76 Millionen Euro bei fast vollständig privat finanzierten 4,4 Milliarden Euro Ausgaben auswies.

Das könnte Sie auch interessieren: Klub-WM: In einem Land explodieren die TV-Quoten – wird es der nächste Ausrichter?

Vor den Spielen hatte Rechnungshof-Präsident Pierre Moscovici in einem Bericht an das Parlament drei Milliarden Euro Kosten für die Steuerzahlenden in Aussicht gestellt. Wie der Rechnungshof nun mitteilte, seien die Olympia-Kosten auch vor dem Hintergrund der Ausrichtung der Winterspiele 2030 in Nizza und den französischen Alpen von Interesse. Dort sind wieder Milliarden-Ausgaben zu erwarten. (sid/vb)